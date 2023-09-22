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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Birleşik Krallık’ta perakende satışlar ağustosta arttı - İş-Yaşam Haberleri

        Birleşik Krallık’ta perakende satışlar ağustosta arttı

        Birleşik Krallık'ta perakende satışların bu yılın ağustos ayında yüzde 0,4 artış kaydettiği bildirildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.09.2023 - 09:58 Güncelleme: 22.09.2023 - 09:58
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        İngiltere'de perakende satışlar ağustosta arttı
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        Ulusal İstatistik Ofisi’nden (ONS) yapılan açıklamada, ülkede perakende satışların bu yılın ağustos ayında aylık bazda yüzde 0,4 artış kaydettiği duyuruldu.

        Beklenti ülkede perakende satışların ağustos ayında yüzde 0,5 artış kaydetmesi yönündeydi.

        Açıklamada, ülkede perakende satışların bu yılın ağustos ayında yıllık bazda ise yüzde 1,4 daraldığı kaydedildi.

        Ülkede perakende satışlar bir önceki ayda (temmuz) ağırlıklı olarak yağışlı hava şartları nedeniyle yüzde 1,1 düşüş kaydetmişti.

        Ülkede marketlerin perakende gıda satışlarının ise bu yılın ağustos ayında yüzde 1,2 yükseldiğine vurgu yapılan açıklamada ülkede bir önceki ayda (temmuz) marketlerin perakende gıda satışlarının yüzde 2,5 daraldığı hatırlatıldı.

        Birleşik Krallık’ta enflasyon ağustos ayında yıllık bazda yüzde 6,8’den 6,7’e gerilemişti.

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