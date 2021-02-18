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HaberlerDünyaSON DAKİKA: Birleşmiş Milletler'den aşı adaletsizliği tepkisi: 130'dan fazla ülkeye tek bir doz bile gitmedi!
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Birleşmiş Milletler'den aşı adaletsizliği tepkisi: 130'dan fazla ülkeye tek bir doz bile gitmedi!

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, koronavirüs salgınına karşı geliştirilen aşıların eşit bir şekilde dağıtılmadığını belirterek, "Aşıların yüzde 75'ini sadece 10 ülke kullanırken 130'dan fazla ülkeye tek bir doz aşı bile gitmedi" dedi

SON DAKİKA: Birleşmiş Milletler'den aşı adaletsizliği tepkisi: 130'dan fazla ülkeye tek bir doz bile gitmedi!
BM'den aşı adaletsizliğine tepki!
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AA

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı geliştirilen aşıların eşit ve adil dağıtılmadığını belirterek, "Kovid-19 aşılarının yüzde 75'ini sadece 10 ülke kullanırken 130'dan fazla ülkeye tek bir doz aşı bile gitmedi." dedi.

BM Güvenlik Konseyinde Kovid-19 salgını ve aşıya eşit erişimin görüşüldüğü toplantıda konuşan Guterres, virüsün "orman yangını" gibi yayılırsa sürekli mutasyona uğrayacağı, daha bulaşıcı ve ölümcül olabileceği uyarısında bulundu.

Salgının uzamasının ekonomik iyileşmeyi de geciktireceğine dikkati çeken Guterres, Dünya Sağlık Örgütünün küresel aşı programı COVAX'in desteklenmesi gerektiğini söyledi.

Guterres, Kovid-19 salgınına karşı geliştirilen aşıların eşit ve adil dağıtılmadığını vurgulayarak, "Kovid aşılarının yüzde 75'ini sadece 10 ülke kullanırken 130'dan fazla ülkeye tek bir doz dahi aşı bile gitmedi." diye konuştu.

G20'YE KÜRESEL AŞILAMA PLANI İÇİN ACİL DURUM GÖREV GÜCÜ KURMASI ÇAĞRISI

Guterres, dünyanın küresel aşılama planına ihtiyacı olduğunun altını çizerek, G20 ülkelerine küresel aşılama planının uygulanması için acil durum görev gücü kurması çağrısı yaptı.

Acil durum görev gücünün aşı üretme kapasitesi olan tüm ülkeleri kapsaması gerektiğini dile getiren Guterres, bu hafta toplanacak G7 ülkeleri liderler zirvesinin gerekli mali kaynakları harekete geçirmede ivme yaratabileceğini kaydetti.

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