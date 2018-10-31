Birleşmiş Milletler'den Suudi Arabistan'a çağrı: Kaşıkçı'nın cesedinin yerini açıklayın

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michelle Bachelet, gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın İstanbul'da Suudi Arabistan Başkonsolosluğunda öldürülmesiyle ilgili bağımsız soruşturmaya uluslararası uzmanların da dahil olması gerektiğini söyledi. Bachelet, toplanan kanıtlarla ilgili adli incelemenin ve otopsinin soruşturmanın kilit parçaları olduğunu belirterek, Suudi Arabistan'a da Kaşıkçı'nın cesedinin yerini açıklama çağrısı yaptı.

Michelle Bachelet, Kaşıkçı cinayetiyle ilgili yaptığı yazılı açıklamada, uzmanların eldeki kanıt ve görgü tanıklarına da erişimine izin verilmesi gerektiğini vurguladı.

Bachelet, 2 Ekim'de yaşanan olayı "şoke edici derecede küstah bir suç" olarak tanımladı.

BM Komiseri, "Kanıtlara ve görgü tanıklarına tam erişimi olan uluslararası uzmanların katılımı, çok arzu edilmektedir... Suudi yöneticilere ivedilikle cesedin yerini açıklamaları çağrısı yapıyorum" dedi.

18 kişi gözaltında

2 Ekim günü bir belge almak üzere Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'na gitmesinin ardından Kaşıkçı'dan bir daha haber alınamadı. Suudi Arabistan, önce Kaşıkçı'nın konsolosluktan ayrıldığını söylemiş olsa da daha sonra öldürüldüğünü kabul etti.

Suudi Arabistan'da olayla ilgili 18 kişi gözaltına alındı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Suudi Arabistan'a, bu kişilerin İstanbul'da yargılanmasını teklif etmişti.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Adil Cübeyr ise "Cinayet zanlıları Arabistan'da yargılanacak" demişti.

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