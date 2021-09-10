BM: Taliban protestolara giderek daha şiddetli tepki veriyor 0:00 / 0:00

Reuters

Afganistan'da genellikle kadınların önderlik ettiği protestolar ve gösteriler, yaklaşık bir ay önce başkent Kabil'i ele geçirdikten sonra kontrolü sağlamlaştırmaya çalışan ve ülkeyi teokrasi ile yönetecek olan Taliban hükûmetine meydan okuyor.

Birlemiş Milletler İnsan Hakları Sözcüsü Ravina Shamdasani, Cenevre'deki bir toplantıda verdiği demeçte, "Taliban'dan ne yazık ki şiddetli bir tepki gördük." açıklamasında bulundu.

Reuters’ın aktardığı habere göre Birleşmiş Milletler (BM), Taliban'ın açtığı ateş sonucunda, dört göstericinin öldüğünün belgelendiğini aktardı.

Ölümlerin, protestocuları dağıtmak için açılan ateş sonucundan kaynaklanabildiği ve bunun sonucunda 4 kişinin hayatını kaybettiği kaydedildi.

Aynı zamanda protestolara katılanlar için ev ev arama raporları alındığını da sözlerine ekledi ve protestoları haber yapan gazetecilerin tehdit edilerek korkutulduğuna dikkat çekti.

BM İnsan Hakları Sözcüsü Ravina Shamdasani’nin aktardığı habere göre, "Bir gazeteciye kafasına tekme atıldığı sırada ‘Kafan kesilmediği için şanslısın’ denildiğini bildirildi.