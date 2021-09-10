BM: Taliban protestolara giderek daha şiddetli tepki veriyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Dünya Diğer
ABONE OL

Birleşmiş Milletler, Taliban'ın protestolara giderek daha şiddetli tepki verdiğini söyledi

Birlemiş Milletler(BM) İnsan Hakları Ofisi, cuma günü yaptığı açıklamada, Taliban'ın Afganistan’daki barışçıl yürüyüşlere tepkisinin giderek daha şiddetli olduğunu ve gerçek cephane, cop ve kamçı kullanıldığı ve en az dört protestocunun ölümüne neden olduğunu söyledi.

Birleşmiş Milletler, Taliban'ın protestolara giderek daha şiddetli tepki verdiğini söyledi
BM: Taliban protestolara giderek daha şiddetli tepki veriyor
0:00 / 0:00
Reuters

Afganistan'da genellikle kadınların önderlik ettiği protestolar ve gösteriler, yaklaşık bir ay önce başkent Kabil'i ele geçirdikten sonra kontrolü sağlamlaştırmaya çalışan ve ülkeyi teokrasi ile yönetecek olan Taliban hükûmetine meydan okuyor.

Birlemiş Milletler İnsan Hakları Sözcüsü Ravina Shamdasani, Cenevre'deki bir toplantıda verdiği demeçte, "Taliban'dan ne yazık ki şiddetli bir tepki gördük." açıklamasında bulundu.

Reuters’ın aktardığı habere göre Birleşmiş Milletler (BM), Taliban'ın açtığı ateş sonucunda, dört göstericinin öldüğünün belgelendiğini aktardı.

Ölümlerin, protestocuları dağıtmak için açılan ateş sonucundan kaynaklanabildiği ve bunun sonucunda 4 kişinin hayatını kaybettiği kaydedildi.

Aynı zamanda protestolara katılanlar için ev ev arama raporları alındığını da sözlerine ekledi ve protestoları haber yapan gazetecilerin tehdit edilerek korkutulduğuna dikkat çekti.

BM İnsan Hakları Sözcüsü Ravina Shamdasani’nin aktardığı habere göre, "Bir gazeteciye kafasına tekme atıldığı sırada ‘Kafan kesilmediği için şanslısın’ denildiğini bildirildi.

24 SAAT GÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

SON DAKİKA: İngiltere'de ordunun tank testinde, 300'den fazla asker hastaneye sevk edildi
DÜNYA İngiltere'de tank testleri: 300'ü aşkın asker ...
SON DAKİKA: İngiltere'de bir anne 6 gün doğum günü partisi yaptı: 20 aylık bebek açlıktan öldü!
DÜNYA Parti için 6 gün eve gelmedi, bebeği açlıktan öldü!
Covid-19, Uganda'nın kahve endüstrisinde çocuk işçiliğini nasıl hızlandırdı?
DÜNYA Uganda'da çocuk işçiliği ve kahve endüstrisi
"Rusya, Taliban'ın yemin törenine 'herhangi bir şekilde' katılım göstermeyecek"
DÜNYA Taliban'ın "yemin töreni davetine" Rusya'dan ret
SON DAKİKA: Son orka Kiska yıllardır beton tankın içinde tutsak: "Bu zulüm sona ermeli!"
DÜNYA Son orka Kiska yıllardır beton tankın içinde!
Mikati, Lübnan'da yeni hükûmet kabinesini açıklayacağını duyurdu
DÜNYA Lübnan'da yeni kabine açıklanacak
Fransa'da Rıfat Esad'a verilen hapis cezası onandı
DÜNYA Rıfat Esad'a verilen hapis cezası onandı
SON DAKİKA: Rus kozmonotlar, Uluslararası Uzay İstasyonu’nda uzay yürüyüşüne çıktı
DÜNYA Rus kozmonotlar uzay yürüyüşünde
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy: Rusya ile savaş en kötü ihtimal
DÜNYA Zelenskiy’den Rusya açıklaması
Kolombiya'da polis şiddetine karşı protestoda Javier Ordonez anıldı
DÜNYA Kolombiya'da polis şiddetine karşı protesto

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.