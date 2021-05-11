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Birlik Vakfından İsrail'in Mescid-i Aksa'ya yönelik saldırılarına tepki

Birlik Vakfı, İsrail'in Kudüs ve Mescid-i Aksa'ya yönelik saldırılarını kınadı.

Birlik Vakfından İsrail'in Mescid-i Aksa'ya yönelik saldırılarına tepki
AA

Mütevelli Heyeti Başkanı Av. Mehmet Alacacı, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail'in yıllardır Kudüs'te, Filistin'de işlediği insanlık dışı suçların devam ettiğini belirtti.

İnsanlık dışı zulmün ramazan ayında arttığını, şiddetlendiğini, tahammül edilemez bir noktaya geldiğini anlatan Alacacı, şöyle devam etti:

"Mescid-i Aksa'ya saldırılmış, ibadetler engellenmiş, onlarca kişi şehit edilmiş, yüzlerce kişi yaralanmıştır. Bu zulmü yapanlara karşı dünya sadece cılız bir şekilde karşı duruyormuş, karşıymış tavrını takınmakta ve bu tavrını da sürdürmektedir. Bu hal yıllardır olduğu gibi bugün de teröristleri cesaretlendirmektedir. Bugün bu zulüm sadece Kudüs'te, Filistin'de değildir. Bu zulüm Yemen'de, Afganistan'da, Irak'ta, Suriye'de, Libya'da, Afrika'da daha pek çok İslam ülkesinde devam etmektir. Buralarda savaşlar, açlık ve yoksulluklar sürmektedir. Müslümanların birbirlerine kırdırılması gözlerimizin önünde cereyan etmektedir. Bu zulümlerin sebebi, Müslümanların parçalanıp küçülmeleri, güçlerini bölmeleri, birleşmemeleridir. Kendi aralarındaki ihtilafları halletmemeleridir. Kendi aralarındaki ihtilaflarla güçsüz kalmalarıdır. Kendilerine Müslümanlar dışında hami aramalarıdır. Düşmanlarına tabi olmalarıdır. Müslümanların bu halleri, İsrail gibi terör devletlerini, terör unsurlarını cesaretlendirmekte ve onların zulümlerine imkan hazırlamaktadır."

Alacacı, Kudüs başta olmak üzere bütün Müslümanlara yapılan zulümlerin önlenmesi için Filistin dahil Müslümanların aralarındaki ihtilafları bitirmesi, birleşmesi, büyük bir güç haline gelmeleri gerektiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Ancak o zaman zalimlerin zulmüne gerçek manada karşı durmuş olur, zulümlerine son verebiliriz. Bugün Türkiye Cumhuriyeti Devleti, Müslümanları ve İslam devletlerinin birliği için maddi ve manevi bütün imkanlarını seferber etmiş durumdadır. Bu sebeple biz devletimizin bu husustaki bütün gayretlerini destekliyoruz. Kudüs'te, Mescid-i Aksa'ya yapılan zulmü kınıyoruz. Mescid-i Aksa'da zalimlere karşı direnen kardeşlerimizin maddi ve manevi yanındayız, yanında olmaya devam edeceğiz."

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