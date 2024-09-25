Birlikte alkol aldığı komşusunu bıçakla öldürdü
Karaman'da tartıştığı komşusu tarafından bıçaklanan kişi hayatını kaybetti. İkilinin birlikte alkol aldıkları tartışmanın da bu sırada çıktığı iddia edildi.
Giriş: 25.09.2024 - 12:55 Güncelleme: 25.09.2024 - 12:55
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Karaman'da Alacasuluk Mahallesi 488. Sokak'taki 3 katlı binanın en üst katında yaşayan 49 yaşındaki U.K. ile alt kat komşusu 68 yaşındaki Murat Kocadaş birlikte alkol aldı.
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İkilinin arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine U.K, Kocadaş'ı bıçakla yaraladı.
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İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.