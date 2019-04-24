ABD merkezli otomobil üreticisi Ford ve teknoloji dev Amazon, işbirliğine gideceklerini duyurdu. İki şirketin birbiriyle bağlantılı ve otonom otomobiller için global bir bulut-servis sistemi kuracağı açıklandı.
Bu kapsamda Amazon'un alt şirketi Amazon Web Services (AWS) ile anlaşma imzalayan Ford, müşteri deneyimini farklılaştırmak amacıyla inovatif mobilite servisleri geliştirecek.
Yapılan açıklamaya göre, proje ile otomobillerin yol koşulları hakkında bir biri ile iletişime geçerek bilgi alışverişi yapması hedefleniyor.
DİĞER ŞİRKETLERDE KULLANABİLECEK
Ford kaynakları, Amazon gibi büyük ölçekli bir şirket ile çalışmanın, otomobil üreticileri, toplu taşıma operasyonları, filo şirketleri ve yazılım geliştiricileri için çözüm sunma konusunda şirketin elini güçlendirdiğini belirtiyor.
Öte yandan, Ford'tan yapılan açıklamaya göre, geliştirilecek mobilite çözümleri diğer şirketlerin kullanımına açık olacak.
Anlaşma'nın Ford için öneminin yanı sıra, Amazon içinde ayrı bir yeri bulunuyor. Öyle ki, ABD'li şirketin bir süredir otomotiv endüstrinde yer almak istediği biliniyor.
Bu kapsamda elektrikli arazi taşıtları üreten bir girişim olan Rivian'a yatırım yapan Amazon'un, Ford gibi büyük bir üretici ile işbirliği yaparak otomotiv sektöründe iz bırakmak için bir fırsat elde ettiği aktarılıyor.
Bu noktada, Ford'un Amazon arasındaki işbirliğinin daha eskiye dayandığını hatırlatmakta fayda var. İki şirket arasındaki anlaşma gereği, bir süredir Ford'un bazı modellerinde Amazon'un sesli asistanı Alexa'ya yer veriliyor.
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