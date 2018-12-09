Olay, merkez Kocasinan ilçesinde meydana geldi. Halit Çadır, otomobiliyle 3 yıldır birlikte olduğu Serpil Yıldız'ın yanına geldi. Aracından inen Halit Çadır, yanındaki av tüfeğiyle Yıldız'a ateş etti. DHA'nın haberine göre, başından vurulan Serpil Yıldız kanlar içinde yere yığılırken, çevre sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Serpil Yıldız'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Yıldız'ın cenazesi, olay yerindeki incelemenin ardından otopsisi yapılmak üzere Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.



Olayın ardından kaçan Halit Çadır ise evinde yakalanarak gözaltına alındı. Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Halit Çakır, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine konuldu.

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