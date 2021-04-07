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Birlikte yaşadığı kadının babasını öldüren sanık hakim karşısında

Konya'nın Çumra ilçesinde birlikte yaşarken kendisini terk edip ailesinin evine yerleşen kadının babasını tüfekle öldürdüğü, kadını ve oğlunu da öldürme teşebbüsünde bulunduğu iddiasıyla tutuklanan sanığın yargılanmasına başlandı.

Birlikte yaşadığı kadının babasını öldüren sanık hakim karşısında
AA

Konya 5. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Turgay Koç, müşteki Hatice Ö. ve oğlu M.K. (12) ile taraf avukatları katıldı.

Koç, savunmasında, olay tarihinden önce cezaevinde olduğunu, tahliye olunca, dini nikahla birlikte yaşadığı eşiyle, baldızıyla ilgili bir konu nedeniyle tartıştıklarını ve eşi Hatice Ö'nün çocuklarıyla baba evine gittiğini söyledi.

Aralarında çıkan tartışma üzerine eşinin polise şikayette bulunduğunu ve kendisi hakkında uzaklaştırma kararı aldırdığını dile getiren Koç, olay günü oğlu M.K'nin kendisini arayıp muhabbet kuşunu getirmesi talebinde bulunduğunu öne sürdü.

Uzaklaştırma kararı nedeniyle kayınpederinin evine değil de 150 metre mesafedeki baldızının evine doğru gittiğini iddia eden Koç, "Sokağa girince kayınpederimin arabasını gördüm. Yanına yürüdüm selam verdim ama selamımı almadı. Elini öpmek istedim, vermedi. Hal hatır sordum, cevaplamadı. Bana küfredip yüzüme tükürdü. Bana doğru yumruk salladı. Yumruk yüzümü sıyırdı geçti. Ben de ellerini tutup diz kısmına tekme attım. O da tekme attı. Sonra arabasından tüfek aldı ve bana doğrulttu. Namlunun ucundan tutup havaya kaldırdım. Boğuşurken tüfek bir anda ateş aldı. Kayınpederim yere yıkılınca ben şaşırdım. " ifadelerini kullandı.

Kayınpederi vurulunca, eşini ve çocuklarını alıp eve götürmek istediği için kayınpederinin evine gittiğini ileri süren Koç, savunmasına şöyle devam etti:

"Kapıya vurdum ama açan olmadı. Pencereden baktım, perdeler açıktı. Eşimle iki çocuğu gördüm. Tüfeğin dipçiğiyle camı kırıp içeri girdim. Bağrıştılar, mutfağa gittiler. Mutfağın kapısı kilitliydi. Eşimi 'aç kapıyı' diye uyardım, 'Açmıyorum' dedi. 'Aç konuşalım, evimize gidelim' dedim. Tekmeyle kapının bir kısmını kırdım. İçerde eşimle birlikte bulunan çocukların hepsi mutfak penceresinden dışarı çıkmış. İçeri girdiğimde sadece Hatice vardı. 'Hadi evinize gidelim' dedim. 'Tamam söz eve gideceğiz' dedi ama mutfağın penceresinden atladı. Hatice camdan atladıktan sonra ben de onu korkutmak için antrede duvara ateş ettim."

Koç, olay nedeniyle pişman olduğunu söyledi.

Müşteki Hatice Ö. ise sanığın yalan söylediğini, olay anında yanında oğlu M.K'nin da bulunduğunu belirtti.

Hatice Ö. "Olay anında mutfak kapısını tekmeyle kırdı. Elindeki tüfeğin namlusunu kırık yerden içeri, bize doğru yöneltince kapıyı açmak zorunda kaldım. Çocuklar, M.K. hariç yanımızdan kaçtı. Biz de antreye doğru yürüdük. Sanık, 'Babanı öldürdüm sıra sende' dedi. Elindeki tüfeği bana yöneltti." diye konuştu.

Hatice Ö, sanığın tüfeği ateşleyeceği sırada eliyle tüfeğe vurduğunu ve sanığın elinden kurtulduklarını dile getirdi.

Mağdur çocuk M.K. de "Babam tüfeği anneme doğrulttu. Tam ateş edeceği sırada annem müdahale etti, tüfeğin namlusunu kaldırdı. O sırada tüfek bir el ateş aldı. Annemle aralarında itişme yaşandı. Babam tekrar tüfeğe fişek koyduğu esnada önce ben, ardından annem pencereden dışarı kaçtık. Babamın olay günü kullandığı tüfek, dedeme değil kendisine aitti." ifadelerini kullandı.

- Olay

Çumra ilçesinde Turgay Koç ile birlikte yaşadığı Hatice Özer, bilinmeyen nedenle tartışmış, evi terk eden kadın, ailesinin yanına yerleşmişti. Koç, 27 Ekim 2020'de tartıştığı kadının babası İbrahim Özer'i tüfekle başından vurarak öldürmüştü.

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