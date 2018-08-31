Birmingham City - Queens P.R. maçı heyecanı

İngiltere Championship heyecanı devam ediyor. Birmingham City, 01 Eylül 2018 Cumartesi günü Queens P.R. takımını ağırlıyor. Mücadelenin başlama saati 17:00. Maç öncesi Birmingham City 3 puanla 21. sırada, Queens P.R. 3 puanla 22. sırada bulunuyor. Birmingham City, son 5 maçında 2 galibiyet, 0 beraberlik ve 3 yenilgilik form durumunda. Queens P.R. son 5 mücadelede 2 galibiyet, 0 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'da 367 kodlu maçı oynayanlar; Birmingham City galibiyet oranı 1.75, beraberlik oranı 3.00, Queens P.R. galibiyet oranı 3.40. Alt 1.55, üst 1.80 veriyor. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.55, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.65.

Birmingham City son haftadaki Fulham müsabasında 3-1 kazandı.

Queens P.R., Leeds United karşılaşmaında 2-0 yenildi.

Birmingham City, evinde 0 galibiyet, 2 beraberlik, 0 mağlubiyet yaşadı ve 2 gol atıp 2 gol yedi.

Queens P.R., deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 0 galibiyet, 0 beraberlik, 2 mağlubiyet elde etti. Queens P.R., deplasmanda 1 kez ağları sarsarken, 8 kez topu kendi kalesinde gördü.

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