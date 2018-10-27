Birmingham City - Sheffield Wednesday sahaya çıkıyor

Birmingham City ve Sheffield Wednesday, 27 Ekim 2018 Cumartesi günü İngiltere Championship maçında karşılaşacak. Müsabakanın saati 17:00. 20 puanlı Birmingham City 12. sırada bulunuyor, Sheffield Wednesday 19 puana sahip ve 14. sırada. Birmingham City son 5 maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgi ile oynadı. Sheffield Wednesday, geride kalan 5 maçta 2 galibiyet, 3 beraberlikle sahadan ayrıldı.

İddaa'dan 295 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Birmingham City kazanırsa 1.65, beraberlik çıkarsa 3.30, Sheffield Wednesday sahadan galip ayrılırsa 3.40 oranını elde edecekler. Alt oranı 1.60, üst oranı 1.75. Karşılıklı gol var 1.55, karşılıklı gol yok 1.65 oranını kazandıracak.

Birmingham City önceki hafta Middlesbrough mücadelesinde 2-0 yenildi.

Sheffield Wednesday ise Ipswich Town karşılaşmasında 2-2 berabere kaldı.

Kendi sahasında 2 galibiyet, 5 beraberlik, alan Birmingham City, 10 gol attı ve 7 gol yedi.

Sheffield Wednesday, dış sahada 3 galibiyet, 4 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Sheffield Wednesday 9 kez gol sevinci yaşadı, 13 kez topu ağlarında gördü.

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