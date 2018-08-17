Birmingham City - Swansea City maçı heyecanı

Birmingham City ve Swansea City, 17 Ağustos 2018 Cuma günü İngiltere Championship maçında karşılaşacak. Mücadelenin başlama saati 21:45. 1 puanlı Birmingham City 19. sırada bulunuyor, Swansea City 6 puana sahip ve 4. sırada. Ev sahibi Birmingham City, son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi aldı. Swansea City, son 5 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetlik performans sergiledi.

Maçın iddaa kodu 218. İddaa'da Birmingham City kazanır 2.40, berabere biter 3.00, Swansea City kazanır 2.20 oranıyla bahisçilere sunuldu. 2.5 gol altının oranı 1.50, 2.5 gol üstünün oranı 1.85. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.55 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.65.

Birmingham City son haftadaki Swansea City müsabasında 0-2 yenildi.

Swansea City ise Sampdoria karşılaşmasında 4-0 kazandı.

Birmingham City, evinde 0 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyet yaşadı ve 2 gol atıp 2 gol yedi.

Swansea City, dış sahada 1 galibiyet, 0 beraberlik, 0 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Swansea City 2 kez gol sevinci yaşadı, 1 kez topu ağlarında gördü.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ