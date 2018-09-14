Birmingham City - West Bromwich sahaya çıkıyor

Birmingham City ve West Bromwich, 14 Eylül 2018 Cuma günü İngiltere Championship maçında karşılaşacak. Müsabakanın saati 21:45. Birmingham City 4 puana sahip olarak 20. sırada yer alırken West Bromwich 10 puanda ve 9. sırada. Ev sahibi Birmingham City, son 5 maçında 0 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. West Bromwich, son 5 maçında 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 0 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'dan 263 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Birmingham City kazanırsa 2.70, beraberlik çıkarsa 2.80, West Bromwich sahadan galip ayrılırsa 2.10 oranını elde edecekler. 2.5 gol altının oranı 1.50, 2.5 gol üstünün oranı 1.85. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.55, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.65.

Birmingham City son hafta oynanan West Bromwich maçında 1-2 yenildi.

West Bromwich ise Birmingham City maçında 1-2 kazandı.

Birmingham City, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 0 galibiyet, 3 beraberlik, 0 mağlubiyet aldı. Birmingham City, kendi sahasında 2 gol attı, 2 gol yedi.

West Bromwich ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 1 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. West Bromwich, 5 gol atarken 5 gol yedi.

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