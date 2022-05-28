'Onlar bizden esinlenmiş olabilir' 0:00 / 0:00

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Birol Güven, yeni filmi 'Dijital Esaret'in 'Squid Game’den esinlenilerek çekildiği yönündeki yorumları cevap verdi. Güven, yaptığı açıklamada konuyla ilgili şunları söyledi: 'Dijital Esaret’in 'Squid Game'den esinlenmesi mümkün değil. Senaryosunu 2017'de yazdım. 2018 yılında çektik. 2019 - 2020 yılında vizyona girmeyi planlıyorduk ama pandemi nedeniyle giremedik. Biliyorsunuz Rasim Öztekin'i bir yıl önce kaybettik. Onu kaybettiğimizde bile 'Squid Game' yayınlanmamıştı. Yani o diziyi seyredip bu filmi yapmış olmamız kronolojik olarak mümkün değil. İlla bir esinlenmeden söz edeceksek onların bizden esinlenmiş olması daha mümkün gözüküyor.