Bisiklet almak için biriktirdikleri paraları kampanyaya bağışladılar

Manisa’nın Salihli ilçesinde yaşayan birinci sınıf öğrencisi minik ikizler Yusuf ve Yağız, kış boyunca kumbaralarında bisiklet alma hayaliyle biriktirdikleri paraları babalarına teslim ederek bankaya yatırmasını istediler.

Biz bize yeteriz kampanyasına en anlamlı bağışlardan birini yapan ikizlerden Yusuf Ateş, “Kış boyunca kumbaramızda biriktirdiğimiz paralarımızı ülkemizde zor durumda olanlar için bağışlıyoruz. Biz bize yeteriz,Türkiye’yi destekliyoruz” dedi. İki kardeş daha sonra aileleriyle birlikte bankaya giderek başlatılan kampanyaya kumbaralarındaki paraları yatırdılar.

FAHRETTİN ALTUN: TÜRKİYE 7'DEN 70'E TEK YÜREK OLDU

Minik ikizlerin yer aldığı videoyu ise İletişim Başkanı Fahrettin Altun paylaştı. Sosyal medya hesabından videoyu paylaşan Altun, “Türkiye 7'den 70'e tek yürek oldu. Manisa’nın Salihli ilçesinde yaşayan birinci sınıf öğrencileri Ateş kardeşler, bisiklet almak için biriktirdikleri paralarını "#BizBizeYeterizTürkiyem" kampanyasına bağışladılar. Biz birlikte büyük Türkiyeyiz, biz bize yeteriz” dedi.