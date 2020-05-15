Bisiklet için biriktirdiği bursunu Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı

AA

Onat, aldığı öğrenci bursundan biriktirdiği 290 lirayı, kampanyaya bağışlamak istediğini annesine söyledi.

Durumun İl Müftülüğüne telefonla iletilmesi üzerine, Vefa Sosyal Destek Grubu'ndaki din görevlileri, çocuğu evinde ziyaret ederek, bağış yapılan parayı kampanya için açılan banka hesabına yatırmak üzere tutanakla teslim aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başlattığı kampanyaya bağış haberlerini görünce etkilendiğini belirten Onat, "Geçen ay bisikletim çalınmıştı. Yeni bir bisiklet almak için bursumu biriktiriyordum. Kampanyayı görünce bursumu bağışlamak istedim. Bu zor günlerde bisiklete binmesem de olur. Öncelik benim değil ihtiyaç sahibi insanlarındır. Parayı ihtiyacı olanlara bağışladım." diye konuştu.

Vefa Sosyal Destek Grubu görevlisi Abdülkerim Eminel ise "Ahmet, kampanyaya katkı için bize müracaatta bulundu. Allah hayrını kabul etsin. Göstermiş olduğu hassasiyetten dolayı onu yetiştiren ailesini tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.