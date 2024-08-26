Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Bisiklet kenti Ula'da dev yarış hazırlığı | Son dakika haberleri

        Muğla'da ilk olacak! Bisiklet kenti Ula, 30 Ağustos'taki dev yarışa hazırlanıyor

        Bisiklet kenti olarak bilinen, belediyesinin logosunda Bisiklet bulunan Muğla'nın Ula İlçesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda tüm Türkiye'den katılımcıların yer alacağı dev bir bisiklet yarışına hazırlanıyor. 15-75 yaş sporcuların katılabileceği "30 Ağustos Dağ Bisikleti Maraton Yarışı" Ula Göleti ve çevresindeki 22.6 kilometrelik bir parkurda gerçekleştirilecek. Türkiye Bisiklet Federasyonu Muğla Bölge Temsilcisi İlker Cömert, "Ula ilçemiz logosunda bisiklet olan tüm Türkiye'de bisiklet kullanımı açısından dikkat çeken bir ilçemiz. Bu önemli yarışı Ula'mıza kazandırdık. Muğla'da daha önce birçok yarış düzenlendik. Bu yarışlara ilk defa bir MTB Maraton eklemenin heyecanını yaşıyoruz" dedi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 26.08.2024 - 14:15 Güncelleme: 26.08.2024 - 14:15
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bisiklet kenti Ula'da dev yarış hazırlığı
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Bisiklet kenti Muğla'nın ilçesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda dağ bisikleti tutkunu 15-75 yaş arası sporcuları bir araya getirecek.

        Ula Kaymakamlığı himayelerinde Ula Belediyesi ve Ula İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü destekleri ile gerçekleştirilecek "30 Ağustos Dağ Bisikleti Maraton Yarışı", Ula Göleti ve çevresinde 22.6 kilometrelik bir parkuru kapsıyor. Yarışmacılar yaş kategorilerine göre bu parkuru 1'den 3'e kadar uzayan turlarla tamamlamaya çalışacaklar.

        GELENEKSEL HALE GETİRİLMESİ PLANLANIYOR

        Muğla Büyükşehir Belediyesi ve Muğla Ticaret ve Sanayi Odası'nın da desteklediği yarış kapsamında Ula, bundan sonra birçok bisiklet organizasyonu ile bu konuda da tüm Türkiye'de isminden bahsettirmek istiyor. İlçede 30 Ağustos Zafer Bayramı kapsamında düzenlenecek yarışın geleneksel hale getirilmesi planlanıyor. Saat 16.00'da başlayacak yarışın ödül töreni Ula merkezde saat 19.00 da gerçekleştirilecek.

        REKLAM

        "LOGOSUNDA BİSİKLET OLAN BİR İLÇEMİZ"

        Türkiye Bisiklet Federasyonu Muğla Bölge Temsilcisi İlker Cömert, organizasyon ile ilgili şunları söyledi:

        "Ula'nın bisikletteki ününün içini doldurmada kararlıyız. Bodrum'da, Fethiye'de, Marmaris'te, Milas'ta önemli yarışlar yaptık. Fakat Ula ilçemiz logosunda bisiklet olan tüm Türkiye'de bisiklet kullanımı açısından dikkat çeken bir ilçemiz.

        ÖNEMLİ SPORCULARI MİSAFİR EDECEĞİZ

        Çok kıymetli bisikleti seven ve önemine inanan bir Kaymakamımız var. Bu yarışla ilgili olarak Sayın Kaymakamımız Mehmet Rıdvan Doğan önemli bir mesai harcadı. Yine Ula Belediye Başkanımız Mehmet Caner ve Ula Gençlik ve Spor İlçe Müdürümüz Yağmur Küçük'te büyük destek verdiler.

        Biz de Muğla Gençlik ve Spor il Müdürümüz Kazım Açıbaş'ın talimatları ile federasyonumuzla görüşerek bu önemli yarışı Ula'mıza kazandırdık. 30 Ağustos'ta çok önemli sporcuları Ula ilçemizde misafir edeceğiz. 30 Ağustos Ula'da çok farklı çok özel geçecek" dedi.

        MUĞLA'DA İLK OLACAK

        Muğla'da Granfondolar, Milas MTB gibi birçok yarış düzenleyerek artık 'Antalya'dan sonra bisiklet turizminde biz de varız' dedik. Bu son derece önemli. Bu yarışlara ilk defa bir MTB Maraton eklemenin heyecanını yaşıyoruz. MTB Maraton Dağ Bisikleti ile uzun bir parkuru içeren yarışmalara verilen isim. Yarışmacılar hem orman içi zorlu parkurda ter dökecekler, hem de şehir içinden geçecekler. Pedalların kıyasıya mücadelesi harika da bir seyir zevki oluşturacak."

        ÖNERİLEN VİDEO
        #yerel haberler
        #Muğla
        #ula ilçesi
        #bisiklet
        #dağ bisikleti yarışı
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Baba, kızını boğarak öldürdü! Cansız bedenini annesi buldu
        Baba, kızını boğarak öldürdü! Cansız bedenini annesi buldu
        Eskişehir'de feci kaza! Otomobil ikiye bölündü: 1 ölü, 1'i ağır 3 yaralı
        Eskişehir'de feci kaza! Otomobil ikiye bölündü: 1 ölü, 1'i ağır 3 yaralı
        Derya öğretmenin katili tanıdık çıktı: Kredi kartıyla alışveriş yapmış
        Derya öğretmenin katili tanıdık çıktı: Kredi kartıyla alışveriş yapmış
        Kremlin'den 'Durov' açıklaması
        Kremlin'den 'Durov' açıklaması
        "Fenerbahçe'nin kalbi!"
        "Fenerbahçe'nin kalbi!"
        Gram altında rekor
        Gram altında rekor
        Sahte ürünlerle yapılan botoksta yüz felci riski
        Sahte ürünlerle yapılan botoksta yüz felci riski
        Geriye kürekleri kaldı! Kano gezintisi faciayla bitti
        Geriye kürekleri kaldı! Kano gezintisi faciayla bitti
        700 yıllık Cumalıkızık'ta, 'Cinaralığı' kuyruğu
        700 yıllık Cumalıkızık'ta, 'Cinaralığı' kuyruğu
        Malazgirt Zaferi'nin 953. yılı kutlanıyor
        Malazgirt Zaferi'nin 953. yılı kutlanıyor
        Kabızlığa iyi gelen bu meyve ve sebzeleri daha önce duydunuz mu?
        Kabızlığa iyi gelen bu meyve ve sebzeleri daha önce duydunuz mu?
        21 yıllık teşvik yeniden gündemde
        21 yıllık teşvik yeniden gündemde
        Tartışmalı hakem kararları
        Tartışmalı hakem kararları
        "Özürler dilendi"
        "Özürler dilendi"
        Sayıları artıyor! Her yıl 800 yangın daha
        Sayıları artıyor! Her yıl 800 yangın daha
        Hangi cilt sorununa hangi besin iyi gelir?
        Hangi cilt sorununa hangi besin iyi gelir?
        Dünyanın en yaşlı adamı, doğum gününü kutluyor: 'Uzun yaşamın sırrı diye bir şey yok'
        Dünyanın en yaşlı adamı, doğum gününü kutluyor: 'Uzun yaşamın sırrı diye bir şey yok'
        Ayrılık nedeni Kick Kennedy
        Ayrılık nedeni Kick Kennedy
        'Influencer reklamları' Ticaret Bakanlığı radarında
        'Influencer reklamları' Ticaret Bakanlığı radarında
        Muslera müjdesi!
        Muslera müjdesi!