Bisiklet kenti Ula'da dev yarış hazırlığı

Bisiklet kenti Muğla'nın ilçesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda dağ bisikleti tutkunu 15-75 yaş arası sporcuları bir araya getirecek.

Ula Kaymakamlığı himayelerinde Ula Belediyesi ve Ula İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü destekleri ile gerçekleştirilecek "30 Ağustos Dağ Bisikleti Maraton Yarışı", Ula Göleti ve çevresinde 22.6 kilometrelik bir parkuru kapsıyor. Yarışmacılar yaş kategorilerine göre bu parkuru 1'den 3'e kadar uzayan turlarla tamamlamaya çalışacaklar.

GELENEKSEL HALE GETİRİLMESİ PLANLANIYOR

Muğla Büyükşehir Belediyesi ve Muğla Ticaret ve Sanayi Odası'nın da desteklediği yarış kapsamında Ula, bundan sonra birçok bisiklet organizasyonu ile bu konuda da tüm Türkiye'de isminden bahsettirmek istiyor. İlçede 30 Ağustos Zafer Bayramı kapsamında düzenlenecek yarışın geleneksel hale getirilmesi planlanıyor. Saat 16.00'da başlayacak yarışın ödül töreni Ula merkezde saat 19.00 da gerçekleştirilecek.

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"LOGOSUNDA BİSİKLET OLAN BİR İLÇEMİZ" Türkiye Bisiklet Federasyonu Muğla Bölge Temsilcisi İlker Cömert, organizasyon ile ilgili şunları söyledi: "Ula'nın bisikletteki ününün içini doldurmada kararlıyız. Bodrum'da, Fethiye'de, Marmaris'te, Milas'ta önemli yarışlar yaptık. Fakat Ula ilçemiz logosunda bisiklet olan tüm Türkiye'de bisiklet kullanımı açısından dikkat çeken bir ilçemiz. ÖNEMLİ SPORCULARI MİSAFİR EDECEĞİZ Çok kıymetli bisikleti seven ve önemine inanan bir Kaymakamımız var. Bu yarışla ilgili olarak Sayın Kaymakamımız Mehmet Rıdvan Doğan önemli bir mesai harcadı. Yine Ula Belediye Başkanımız Mehmet Caner ve Ula Gençlik ve Spor İlçe Müdürümüz Yağmur Küçük'te büyük destek verdiler. Biz de Muğla Gençlik ve Spor il Müdürümüz Kazım Açıbaş'ın talimatları ile federasyonumuzla görüşerek bu önemli yarışı Ula'mıza kazandırdık. 30 Ağustos'ta çok önemli sporcuları Ula ilçemizde misafir edeceğiz. 30 Ağustos Ula'da çok farklı çok özel geçecek" dedi.