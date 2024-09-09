Bisiklet sürücüsü, beton mikserinin altında kaldı

Bakırköy'de beton mikserinin altında kalan elektrikli bisiklet sürücüsü hayatını kaybetti
İstanbul Bakırköy'de beton mikserinin altında kalan elektrikli bisiklet sürücüsü feci şekilde can verdi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı
Bakırköy'deki kaza, saat 16.00 sıralarında Bakırköy Kartaltepe Mahallesi İncirli Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, cadde üzerinde giden Hakan Bıyık'ın (40) kullandığı elektrikli bisiklet, Fatih T. kontrolündeki beton mikseri ile çarpıştı.
Kaza sonucu beton mikserinin altında kalan Bıyık, olay yerinde hayatını kaybetti. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Polis ekipleri tarafından beton mikseriısı sürücüsü Fatih T. gözaltına alındı. Hakan Bıyık'ın cenazesi ise otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.