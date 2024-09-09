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        Haberler Gündem 3. Sayfa Bisiklet sürücüsü, beton mikserinin altında kaldı | Son dakika haberleri

        Bakırköy'de beton mikserinin altında kalan elektrikli bisiklet sürücüsü hayatını kaybetti

        İstanbul Bakırköy'de beton mikserinin altında kalan elektrikli bisiklet sürücüsü feci şekilde can verdi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 09.09.2024 - 21:26 Güncelleme: 09.09.2024 - 21:26
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        Bisiklet sürücüsü, beton mikserinin altında kaldı
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        Bakırköy'deki kaza, saat 16.00 sıralarında Bakırköy Kartaltepe Mahallesi İncirli Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, cadde üzerinde giden Hakan Bıyık'ın (40) kullandığı elektrikli bisiklet, Fatih T. kontrolündeki beton mikseri ile çarpıştı.

        Kaza sonucu beton mikserinin altında kalan Bıyık, olay yerinde hayatını kaybetti. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Polis ekipleri tarafından beton mikseriısı sürücüsü Fatih T. gözaltına alındı. Hakan Bıyık'ın cenazesi ise otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

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