Emrah Doğru edogru@haberturk.com

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde güpegündüz bisiklet çalan hırsız kameraya yakalandı.

Olay, Bursa'nın Osmangazi İlçesi Soğukkuyu Caddesi'nde meydana geldi. Habertürk'ten Emrah Doğru'nun haberine göre, Atilla Işık, alışveriş yapmak için cadde üzerindeki bir markete geldi. Yıldız, daha sonra bisikletini girişe bırakıp market içine girdi.

Yıldız alışverişin ardından marketten çıktığında bisikletini bıraktığı yerde bulamadı. Hemen işletme sahibi ile birlikte güvenlik kameralarını inceleyen Yıldız, bisikletinin markete girdikten bir dakika sonra çalındığını gördü. Yıldız, daha sonra kameraya yakalanan hırsızın yakalanması için şikâyette bulundu. Yıldız, hırsızın biran önce bulunup, bisikletine kavuşacağı günü bekliyor.