Bisikletin aküsü bomba gibi patladı!
Bolu'da bir çocuk parkta akülü bisiklet kullanırken bisikleti bir anda yanmaya ve patlamaya başladı. Olay anında yoldan geçen polisler yangına müdahale etti. O anlar ise cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.
Bolu'da bir çocuğun kullandığı bisikletin üzerindeki akü patladı. Canını zor kurtaran çocuğun yardımına koşan polis ekipleri, yangın tüpüyle alevlere müdahale etti. Patlama anı cep telefonu kamerasına yansıdı.
Olay, Anıtpark'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir çocuk Anıtpark'ta arkadaşlarıyla birlikte bisiklet sürmeye başladı. Bisikletinin üzerinde bulunan akü bir anda alev almaya ve patlamaya başladı.
Çocuk sürücü bisikletini hemen bırakarak uzaklaştı. Bölgeden geçen polis ekipleri küçük çocuğun imdadına yetişti.