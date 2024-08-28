Bisikletin aküsü bomba gibi patladı! Bolu'da bir çocuk parkta akülü bisiklet kullanırken bisikleti bir anda yanmaya ve patlamaya başladı. Olay anında yoldan geçen polisler yangına müdahale etti. O anlar ise cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

İhlas Haber Ajansı Giriş: 28.08.2024 - 21:11 Güncelleme: 28.08.2024 - 21:11 facebook

twitter-x

linkedin

whatsapp

mail

print

copy

ABONE OL