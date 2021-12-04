Moreau ise seyahatleri esnasında pek çok ilginç olay yaşadıklarını ve harika insanlarla tanıştıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Seyahatimizi bir yıldan biraz uzun sürede tamamlayacağız. Son rotamızın Kırgızistan olacağını düşünüyoruz. Türkiye'yi çok sevdik. Burası rotamızdaki en çok şey keşfettiğimiz ülkelerden biri. İtalya ve Slovenya'da da dost canlısı insanlar vardı ancak Türkiye'deki insanlar bunu bir üst seviyeye taşıdı. Herkes çok dostane, bizimle iletişim kurmak ve yardım etmek istiyorlar. Böylesi bir misafirperverlikle karşılanmak harika."