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Haberler Gündem Bisikletli adam, ehliyetsiz sürücü kurbanı
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Samsun'da bisikletli adam, ehliyetsiz sürücü kurbanı

Samsun'da ehliyetsiz minibüs sürücüsünün çarptığı bisikletli Musa Sağlam ağır yaralandı. 3 çocuk babası Sağlam, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Bisikletli adam, ehliyetsiz sürücü kurbanı
Bisikletli adam, ehliyetsiz sürücü kurbanı
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İHA

Samsun'da ehliyetsiz minibüs sürücüsünün çarptığı bisikletli hayatını kaybederken, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Samsun'un Canik ilçesi Gaziosmanpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Ehliyeti olmadığı öğrenilen Abdullah V. (19) yönetimindeki 55 AHD 691 plakalı minibüs, bisikletli Musa Sağlam'a (52) çarptı.

Kazada ağır yaralanan 3 çocuk babası bisiklet sürücüsü Musa Sağlam ambulansla kaldırıldığı özel bir hastanede hayatını kaybetti.

Kaza anı ise güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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