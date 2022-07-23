Görenleri şaşırttı... Bu gelin konvoyu çok başka!

Görenleri şaşırttı... Bu gelin konvoyu çok başka! 0:00 / 0:00

İHA

Kahramanmaraş’ta evlilik kararı alan 40 yaşındaki Kerem Ulusoy ve 32 yaşındaki Belkıs Hopur çifti tutkunu oldukları bisikletlerini gelin aracına dönüştürüp tam 12 kilometre şehir turu attı.

İHA'nın haberine göre düğünde sağlıklı yaşama dikkat çekmek isteyen çift, düğün salonu yerine Onikişubat ilçesindeki Kılavuzlu Mesire Alanı içerisinde yer alan Yel Değirmeni bahçesini tercih etti.

Düğün eğlencesine, çiftin kendisi gibi bisiklet tutkunu olan arkadaşları ve vatandaşlar katıldı.

Çift, arkadaşlarıyla bisiklet konvoyu oluşturup şehir turu atarak, günü hatıra fotoğraflarıyla ölümsüzleştirip noktaladı.

Damat ve gelin, “Bu keyifli yaşamın tadını bisikletle geçiriyoruz. Sağlıklı ve hareketli bir yaşama dikkat çekebilmek için bu yolu tercih ettik. Destek olanlara teşekkürler” dedi.

(MARBİS) Kahramanmaraş Bisiklet Grup adına konuşan Furkan Arslan ise, “Bisiklet ile ulaşıma önem veriyoruz. Kentimizde ilk kez böyle bir bisiklet ile düğün konvoyu gerçekleştirdik. Şehir dışından gelen misafirlerimiz de var. Sağlıklı yaşam için bisiklet kullanımının artmasını istiyoruz” dedi.