Bisikletliler için semazen şeklinde üst geçit yapılacak - KONYA

AA

Altay, 3 Haziran Dünya Bisiklet Günü dolayısıyla, Mevlana Meydanı'nda yaptığı basın açıklamasında, bisiklet kullanımının yaygınlaşmasına yönelik yeni kararlar aldıklarını bildirdi.Konya'nın, bisiklet sporunun başkenti olduğunu belirten Altay, "Konya olarak şanslıyız. Şu an başka şehirlerde planlanan bisiklet yolları bile Konya’nın mevcut bisiklet yolundan daha az. Şu an itibarıyla Konya 550 kilometre bisiklet yoluna sahip, Türkiye'de açık ara önde bir şehir." dedi.Altay, Konya'nın Türkiye'de ilk kez Bisiklet Master Planı'nı yapan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığına onaylatan il olduğunu ifade ederek Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Konya Büyükşehir Belediyesi'nin oluşturduğu master plandaki kriterlerin, bundan sonra şehirler için bir standart haline geldiğini bildirdi.- "Türkiye'nin ilk bisiklet yaya üst geçidinin planlamasını tamamladık"Konya'ya yıllık 3 milyona yakın ziyaretçi geldiğine işaret eden Altay, şöyle devam etti:"Bu ziyaretçilerimizin de şehrimizi bisikletle gezmeleri için otellerimizle, acenteleriyle bir çalışmaya başlıyoruz. İnşallah şehir merkezinde de eksik olan bisiklet yollarımızı tamamlayacağız. Bisiklet Master Planı çerçevesinde bir semazenden figürize edilmiş, Türkiye'nin ilk bisiklet yaya üst geçidinin de planlamasını tamamladık. İnşallah bu süreçte önemli bir başlangıç olacak."Altay, bisikletlilerin, toplu ulaşım araçlarında bisiklet taşıma aparatlarının olmaması nedeniyle sıkıntı yaşadıklarını belirterek ilk etapta 50'ye yakın bisiklet taşıma aparatını, toplu ulaşım araçlarına takacaklarını duyurdu.- "Paylaşımlı bisiklet sayımız 500'den 1000'e çıkmış olacak"Tramvay ve diğer toplu ulaşım duraklarında bisiklet durakları inşa edeceklerini de belirten Altay, "Eski tramvaylarımızı Konyaya tekrar kazandırmak istiyoruz. Bunlardan birisini kafe yapacağımızı daha önce duyurmuştum. Şimdi iki tramvayımızla ilgili bir çalışma yürütüyoruz. Belli saatlerde sadece bisikletlilerin kullanacağı bir tramvay haline getirmek istiyoruz. 'İnsanlar gidecekleri yere bisikletlerini götürebilsinler' diye bir planlama yapıyoruz. Türkiye'nin ilklerinden biri de paylaşımlı bisikletlerimiz. Biliyorsunuz 40 istasyonda 500 paylaşımlı bisikletimiz vardı. Bugün itibarıyla 65 istasyonumuz tamamlandı. İnşallah haftasonuna kadar 75'e çıkarmayı planlıyoruz. Paylaşımlı bisiklet sayımız da bu şekilde 500'den 1000'e çıkmış olacak." diye konuştu.- "Çocuklar okula bisikletle gitsin" diye yeni projeAltay, "Güvenli okul yolu" adlı bir projeye başladıklarını da belirterek "Çocuklarımızın da okula bisikletle güvenli bir şekilde gidip gelebilmeleri için altyapısı şu an itibarıyla uygun olan bazı okullarımızda bir pilot uygulamaya yapacağız. İnşallah başarılı olursa şehrimizdeki tüm okullara yaymayı planlıyoruz. Öğrencilerimizin bizim çocukluğumuzda olduğu gibi bisikletle okula gidip gelmelerini arzu ediyoruz." ifadelerini kullandı.