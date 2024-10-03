Bisikletliler Tarsus'ta buluşacak

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Tarsus Belediyesi ve Tarsus Bisiklet Topluluğu iş birliğiyle bu yıl üçüncüsü düzenlenecek Kleopatra Bisiklet Festivali, 4-5-6 Ekim'de Tarsus'ta gerçekleştirilecek.

Kleopatra Bisiklet Festivali, bisiklet tutkunlarını bir araya getirirken, Tarsus'un tarihi ve doğa zenginliklerini tanıtmayı ve bisikletin yaygınlaştırılması konusunda farkındalık oluşturmayı amaçlıyor.

Katılımcıların hem spor yapacağı hem de tarihi bir yolculuğa çıkacağı festival kapsamında, 5 Ekim Cumartesi de Tarsus'un sokaklarını keşfedileceği şehir turu gerçekleştirilecek.