Bisiklette 2022 sezonu tanıtıldı

Sapanca ilçesindeki bir otelde düzenlenen lansman töreninde, tanıtım filminin gösterimi yapıldı, sahne ve ışık gösterileri gerçekleştirildi. Müzisyen Yücel Arzen ve orkestrası, daha sonra Necip Fazıl Kısakürek'in "Sakarya" ve "Surda Bir Gedik Açtık" şiirlerinin türkü versiyonunu seslendirdi.

Organizasyon direktörü Aziz Sırnaç'ın sunumunun ardından Sakarya Büyükşehir Belediyesi Bisiklet Takımı, bisikletleriyle sahneye çıktı.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, burada yaptığı konuşmada, Sakarya'da ne kadar güzel işler yapıldığına şahitlik ettiklerini belirterek, "Özellikle bisiklet sporu alanında başkanımızın çalışmalarını takdirle izliyorum, biz de elimizden geldiğince destek olmaya çalışıyoruz. Sakarya ve Sakaryalılar, bu desteği fazlasıyla hak ediyor. Bundan sonra da inşallah elimizden geldiğince size bu alanlarda destek olmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

Kalın, sporun dışında birçok alanda çok güzel eserlere imza atan Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce ve ekibine başarı dileyerek, "Hamdolsun bugün görüyorum ki Sakarya ayağa kalkmış, yürümeye başlamış. İnşallah bundan sonra da aynı istikamet doğrultusunda iyinin, doğrunun, güzelin hamisi ve destekçisi olarak bu yolda yürümeye devam edecek." ifadelerini kullandı.

Bisikletin, insanın fizyolojisiyle ve tabiatla en barışçıl, uyum içerisinde olan araçlardan biri olduğunu belirten Kalın, şöyle devam etti:

"İnsanlığın herhalde icat ettiği en güzel araç ve gereçlerden birisi diye düşünüyorum. Bunun teşvik edilmesi yönünde Cumhurbaşkanımızın hassasiyetinin olduğunu hepimiz biliyoruz. 57 yıldan fazladır Türkiye'de Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu düzenli olarak yapılmakta. Bu da hem Cumhurbaşkanlığı makamının hem de Cumhurbaşkanımızın bisiklet sporuna verdiği önemin en güzel örneklerinden bir tanesi. Bu sporun yaygınlaşması için belediyelerimizin, şehirlerimizin bisiklet yollarının yapılmasından bisikletin kullanılmasının teşvikine kadar birçok alanda güzel çalışmalar yaptığını biliyorum."

Kalın, fırsat buldukça ailesi ve yakınlarıyla bisiklete binmeye çalıştığını dile getirerek, "Bisikletin şarjı bitmiyor, kapsama alanı diye bir sorunu yok, gürültü yapmıyor. Nereye isterseniz oraya gidiyor, size yoldaşlık ediyor. Hepinizi bisiklet binmeye teşvik etmek istiyorum. Tüm bu güzellikleri meydana getirirken emeğiyle, gayretiyle, samimiyetiyle birlik içerisinde çalışan herkesi tebrik ediyor, başarıların devamını diliyorum." şeklinde konuştu.

"3 YILDA 10'A YAKIN ŞAMPİYONAYA EV SAHİPLİĞİ YAPTIK"

Vali Çetin Oktay Kaldırım da Yüce ve ekibini kutlayarak, "Dünya Şampiyonası'nda ev sahipliği yaparak ödülleri takdim etmiştik. Her gün üstüne koyarak yeni şampiyonalar, yeni kategorilerde şampiyonalar düzenlenecek ve bu gelecek yıllara aktarılarak devam edecektir. Bu doğrultuda Sakarya'nın markalaşmasında, 'Dünya Bisiklet Şehri' olmasında 2016 yılından beri gayretler var, çalışmalar var, bu açıdan kendisini ve ekibini tebrik diyorum." diye konuştu.

Bisiklet ve diğer spor dallarındaki çalışmalara ilişkin bilgi veren Başkan Yüce ise "Bisiklet Dostu Şehir" unvanını alan Sakarya'da bisiklet yolu uzunluğunu 550 kilometreye çıkarmak istediklerini belirterek, "BMX, dağ ve yol bisikleti branşlarında geçtiğimiz 3 yılda 10'a yakın ulusal ve uluslararası şampiyonaya ev sahipliği yaptık. Bisiklet takımımız, uluslararası müsabakalarda ve turlarda elde ettiği başarılarla neredeyse her yarışta ilk 3'ü kimseye kaptırmadı." ifadelerini kullandı.

Yüce, bu sene 5 farklı organizasyona ev sahipliği yapacaklarını aktararak, yarışlara ilişkin şu bilgileri verdi:

"Bu organizasyonları adeta bir bisiklet festivali gibi ele alacağız. Yarışlar, fuarlar ve çeşitli etkinliklerle hemşehrilerimizle buluşacağız. 10 Ağustos'ta Tour of Sakarya (Yol Bisikleti Yarışları), 14 Ağustos'ta UCI MTB Cup Maraton Serisi, 17 Ağustos'ta MTB CUP Gece Yarışı, 19 Ağustos'ta Sakarya MTB CUP ve 21 Ağustos'ta ülkemizde ilk kez yapılacak olan UCI Dağ Bisikleti Eliminatör Dünya Kupası yarışlarını gerçekleştireceğiz. Bu sene de dünyanın dört bir yanından sporseverleri, basın mensuplarını, sporcuları ve spor çalışanlarını şehirlerin şehri Sakarya'mızda ağırlayacağız."

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz da emeği geçenlere teşekkür etti.

Programa, AK Parti Sakarya Milletvekili Kenan Sofuoğlu, Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Rektörü Prof. Dr. Fatih Savaşan, Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık, İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya, AK Parti İl Başkanı Yunus Tever, MHP İl Başkanı Ahmet Ziya Akar, belediye başkanları, siyasi ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile davetliler katıldı.