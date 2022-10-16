Görünmek mi, görmezden gelinmek mi?

Bisiklet sporu ile amatör olarak ilgileniyorsanız stres yaratan birçok şeyle baş etmeniz gerekiyor.

Uyandığınız andan itibaren başlar bu. Sabah trafiğinin tehlikesinden kaçınmak için olabildiğince erken saatlerde antrenmanı tamamlamak tercih sebebidir. Bunun için sabahın beşinde yola koyulmaya hazırlanırken hane halkını rahatsız etmemek için kendi evinizden hırsız gibi gizlice çıkarsınız. Bu aşamayı hızlı ve daha sessizce tamamlamak için lastiğinizi akşamdan şişirseniz de, mataranızı yatmadan önce doldursanız da illa ses çıkaracak bir şey olur. Bunun bir de eve dönüşü vardır. Titizseniz stresiniz burada daha çok artar, kıyafetlerinizi yıkamayı, duş alıp hazırlanmayı ve işinize yetişmeyi “sprint finish” ile tamamlarsınız.

Ama asıl stresi evinizden çıkıp eve döndüğünüz ana kadar geçirdiğiniz sürede yaşarsınız. O saatlerde yollar otomobillerden arınmıştır ama çukurlar, tümsekler yerli yerindedir. Bildiğiniz bir yol ise bu engeller, mazgalların yönüne kadar ezberinizdedir ama neresinin daha dün akşam kazıldığını asla bilemezsiniz. Bir de sayamayacağınız kadar cam kırığı vardır. Ara sokaklarda işiniz daha da zordur, çünkü bazen bir uyarı bile yoktur.

Mevsim yazsa bir nebze rahat edersiniz. Ama gün ışığına sabahın yedisinde kavuştuğunuz bir aydaysanız sizi gündüz gözü ile bile göremeyen sürücülere görünmek gibi bir çaba içine de girersiniz. Farlarınızı şarj etmeden yola çıkmazsınız, formanızın bir yerinde reflektif bir şerit bulunur. Kaskınızı ya da ayakkabınızı zaten görünür bir renkte tercih etmişsinizdir. Değişen Karayolları Trafik Yönetmeliği ile birlikte reflektif yelek ya da reflektif özelliği olan kıyafet zorunluluğunun da gelmesiyle ekipmanınıza bir parça daha kattınız. Ama yeterli olacak mı?

Elbette karanlıkta sizi daha görünür kılacak her türlü ekipman can güvenliğinizi artırır. Ancak “görünür” olmanız, “görmezden gelinmeyeceğinizin” garantisi olmayacak. Yolları kendisine ait sanan çoğu motorlu araç sürücüsü, sağ şeritte bir metrelik yeri dahi bisikletinize çok görmeye devam edecektir. Üstelik sizi sıkıştırdığı yerde muhtemelen bir “Şeridi paylaş” tabelası da olacaktır.

Yakın zamanda kazalarda can veren bisikletlilerin neden öldüğüne bakmak ipucu verecektir. Çoğu güpegündüz olan kazaların nedeni bisikletlilerin görünür olmaması mıydı?

Bir bisikletlinin sık yaşadığı durumdur. Bisikletli, sapaktan dönmeyip düz ilerleyeceği zaman arkasına bakar, sürücü ile göz göze gelmeye çalışır, sonra da sol eliyle işaret verir. Bu ilkokul bilgisiyle güvenle yoluna devam edeceğini zannederken az önce göz göze geldiği sürücü, bisikletin önüne kırıp sapağa girer. Bisikletin ön tekeri otomobilin kaportasına çarpmak üzereyken güç bela durur.

Ya duramasaydı, kabahati görünmemek mi olacaktı?

Bisikletlileri görünür kılmaya çalışırken sürücülere de görmeyi öğretmemiz gerekmiyor mu?