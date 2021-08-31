BİŞKEK - Kırgızistan, bağımsızlığının 30. yılını kutladı

AA

Kırgızistan Savunma Bakanı Taalaybek Omuraliyev'in yönetimindeki geçit törenine 2 binden fazla asker katıldı.Törende, askeri silah ve araçların sergilenmesinin ardından atlılar ile devlet kurumların ve bazı özel şirketlerin çalışanlarının yanı sıra etnik halkların temsilcilerinin geçidi de yapıldı.

Cumhurbaşkanı ve Başkomutan Sadır Caparov, konuşmasında, yurt içinde ve yurtdışındaki Kırgız halkının bağımsızlık bayramını kutladı.

Caparov, ülkenin demokratik yolu seçtiğini vurgulayarak, "Hepimiz Kırgızistan'ı, her vatandaşın kendini mutlu ve korunmuş hissettiği, istikrarlı, çok uluslu bir ülke haline getirmek istiyoruz." dedi.

31 Ağustos Bağımsızlık Bayramı, ülkenin diğer şehirlerinde de vatandaşların katılımıyla kutlandı.Ala-Too meydanındaki kutlamaları izleyen Türkiye'nin Bişkek Büyükelçisi Ahmet Sadık Doğan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kırgızistan'ın bağımsızlık bayramını kutlayarak, Kırgız halkına sağlık, mutluluk ve esenlik diledi.

Türkiye'nin, Kırgızistan'ın bağımsızlığını tanıyan ilk ülke olduğunu hatırlatan Doğan, "Türkiye ile Kırgızistan 30 yılda birçok başarıya beraber imza attı. Türkiye olarak burada önemli yatırımlarımız oldu. Kırgızistan'ın bağımsızlığını ve istikrarını güçlendirmek için çalışmalarımıza devam ediyoruz. Türkiye olarak, Kırgızistan'ın yanındayız ve Kırgız halkıyla beraberiz." ifadelerini kullandı.Kutlamalar, akşam büyük bir konser ile devam edecek ve havai fişek gösterisiyle sona erecek.