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Bişkek'ten pedal çevirerek Bursa'ya geldi

Kırgızistan'dan 4. Dünya Göçebe Oyunları'na katılmak için bisikletiyle yola çıkan Mamıt Taştanov, 45 gün süren zorlu yolculuğunun ardından Bursa'ya ulaştı

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AA
  • Bişkek'ten pedal çevirerek Bursa'ya geldi

    İznik'te 29 Eylül-2 Ekim'de düzenlenecek Göçebe Oyunları'na davet edilen 75 yaşındaki judo ve güreş antrenörü Taştanov, hazırlıklarını tamamlayıp 5 Ağustos'ta başkent Bişkek'ten bisikletiyle yola çıktı.

     
  • Bişkek'ten pedal çevirerek Bursa'ya geldi

    AA'nın haberine göre güzergahında Kazakistan ve Özbekistan'daki çöllerde yaban hayvanlarıyla karşılaşan, Azerbaycan ve Gürcistan'da zorlu yolları aşan Taştanov, yaklaşık 6 bin kilometrelik yolculuğunun ardından 2022 Türk Dünyası Kültür Başkenti Bursa'ya geldi.
  • Bişkek'ten pedal çevirerek Bursa'ya geldi

    Mamıt Taştanov, önceki yıllarda Türk ve Kırgız halkları arasındaki dostluğun güçlendirilmesi amacıyla bisikletle Türkiye'ye gitmek için iki kez Kırgızistan'daki Türk büyükelçiliğine başvurduğunu, ilkinin reddedildiğini ancak ikincisinin kabul edildiğini söyledi.
  • Bişkek'ten pedal çevirerek Bursa'ya geldi

    Kovid-19 salgını nedeniyle seyahatini gerçekleştiremediğini belirten Taştanov, "Allah yolculuğu bu seneye nasip etti. 4. Dünya Göçebe Oyunları'na denk geldiği için de çok mutlu oldum" dedi.
  • Bişkek'ten pedal çevirerek Bursa'ya geldi

    "TÜRKİYE'NİN NE KADAR BÜYÜK VE GÜZEL BİR MEMLEKET OLDUĞUNU GÖRDÜM"

    Seyahatinin Bişkek'ten başladığını ifade eden Taştanov, Kazakistan ve Özbekistan'da yerel yöneticilerle görüştüğünü anlattı.
  • Bişkek'ten pedal çevirerek Bursa'ya geldi

    Mamıt Taştanova, Buhara'dan geçerken spor yapan gençlere tavsiyelerde bulunduğunu dile getirerek, şöyle konuştu:

    "Bakü'de bisiklet etkinliğine katıldım. Bisiklet etkinliğinin başkanı beni çok güzel karşıladı. Azerbaycan'daki etkinliklerin birinde 70 yaş üzerinde bir yarışma oluyormuş sürekli. Başkana 'Beni davet edin.' dedim. O da gülümseyerek '70 yaşında tek başınıza kalırsınız.' dedi. Yolculuk sırasında bisikletim yürüyemez hale geldi. Çok sağ olsun, bisiklet etkinliğinin başkanı bisikletimi değiştirdi. Kazakistan ve Özbekistan çöllerinde insanların yaşamadığı yerlerde kalmak zorundaydım.
  • Bişkek'ten pedal çevirerek Bursa'ya geldi

    Çadırımı kurdum, yatağımı serdim ama geceleri az kalsın kurtlar saldırıyordu. Yaban hayvanlarıyla karşılaştım, onları havai fişeklerle korkutmak zorunda kaldım. Yolların bazı yerleri çok sıcak oluyordu. Sıcaklık 45-50 dereceyi buluyordu. Yüküm 25 kilonun üzerindeydi, o yüzden su taşımak biraz imkansız oluyordu. Yanıma yeterince su alıyordum ama ona rağmen susuzluktan dudaklarım birbirine yapışıyordu. Türkiye'ye Gürcistan üzerinden geldim. Karadeniz tarafından İstanbul'a gelene kadar Türkiye'nin ne kadar büyük ve güzel bir memleket olduğunu gördüm."
  • Bişkek'ten pedal çevirerek Bursa'ya geldi

    Çocukluğundan bu yana sporla ilgilendiğini belirten Taştanov, bu yolculuğunda sporculuktan çok Allah'ın kendisine verdiği cesarete güvendiğini vurguladı. Daha önce bisikletle Bişkek ile Taşkent arasında 2 bin 700 kilometre katettiğini anlatan Taştanov, gelecek yıl martta yine bisikletle Bişkek'ten Berlin'e gitmeyi planladığını sözlerine ekledi.

     

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