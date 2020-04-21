Bismil Belediyesinden yaya dezenfeksiyon tüneli - DİYARBAKIR

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Tedbirler kapsamında belediye ekipleri İstasyon Caddesi üzerine iki ayrı noktaya dezenfeksiyon tüneli yerleştirdi.Bismil Belediye Başkan Vekili Kaymakam Kerem Süleyman Yüksel, ülke genelinde koronavirüs ile mücadelenin etkin bir şekilde devam ettiğini söyledi.Bu kapsamda ülke genelinde uygulanan kararların ilçede de aynı titizlikle sürdüğünü belirten Yüksel, şöyle dedi:''Vatandaşlarımızın en az etkilenmesi için gereken tedbirleri alıyoruz. Bu kapsamda almış olduğumuz tedbirlere bir yenisini de bugün ekledik. İşi olan, mecburen dışarı çıkan vatandaşlarımız için dezenfeksiyon tüneli kuruldu. Amacımız hijyen sağlamaktır.''Yüksel, çalışmaların aynı hassasiyetle süreceğini kaydetti.