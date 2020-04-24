Bismil'de 35 bin öğrenciye kitap ve zeka geliştirici oyun hediye edildi - DİYARBAKIR

AA

Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Kerem Süleyman Yüksel, bayram dolayısıyla doğum günü olan çocuklara pasta ve hediyelerle doğum günü sürprizi yaptı.Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle çocukların bayramı evlerinde kutlamak zorunda kaldığını belirten Yüksel, şöyle konuştu:"Çocuklarımızın hem evde kalmasını teşvik etmek için hem kaliteli ve nitelikli zaman geçirmeleri için onlara hediye götürmeyi düşündük. Bu kapsamda belediye olarak okul çağındaki 35 bin çocuğumuza yaşlarına göre kitaplar ve özelikle zeka geliştirici oyun setleri tercih ettik. Bunları ulaştırmak için en güzel tarih 23 Nisan olacağını düşündük. İlçe Mili Eğitim Müdürlüğümüzle bu konuda çalıştık. Çocuklarımıza hediyeleri evlerinde ulaştırılacak."