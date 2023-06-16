BIST 100'de 9 değişiklik

Borsa İstanbul Genel Müdürlüğü tarafından BIST 100, BIST 50, BIST 30, BIST Likit Banka, BIST Banka Dışı Likit 10, BIST Sürdürülebilirlik ve BIST Sürdürülebilirlik 25 endekslerinde 2023 yılı üçüncü üç aylık dönemi (01/07/2023 - 30/09/2023) için yapılan değişiklikler açıklandı.
BIST 100 ENDEKSİ
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ALINACAK PAYLAR
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ÇIKARILACAK PAYLAR
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YEDEK PAYLAR
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1
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AHLATCI DOĞALGAZ
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1
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ALKİM KİMYA
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1
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ERCİYAS ÇELİK BORU
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2
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AKÇANSA
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2
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BAŞKENT DOĞALGAZ GMYO
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2
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FENERBAHÇE FUTBOL
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3
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ASTOR ENERJİ
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3
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ERBOSAN
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3
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GÖZDE GİRİŞİM
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4
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BORUSAN MANNESMANN
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4
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FENERBAHÇE FUTBOL
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5
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CAN2 TERMİK
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5
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KEREVİTAŞ GIDA
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6
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ECZACIBAŞI YATIRIM
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6
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KİLER HOLDİNG
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7
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İŞ Y. MEN. DEĞ.
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7
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TÜMOSAN MOTOR VE TRAKTOR
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8
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PENTA TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ DAĞITIM
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8
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TÜRKİYE SİGORTA
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9
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QUA GRANITE HAYAL YAPI
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9
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ULUSOY UN SANAYİ
BIST 50 ENDEKSİ
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ALINACAK PAYLAR
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ÇIKARILACAK PAYLAR
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YEDEK PAYLAR
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1
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ASTOR ENERJİ
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1
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BERA HOLDİNG
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1
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ÜLKER BISKÜVİ
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2
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ÇİMSA
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2
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İŞ GMYO
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2
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İSKENDERUN DEMİR ÇELİK
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3
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DOĞUŞ OTOMOTİV
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3
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KORDSA TEKNİK TEKSTİL
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3
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AHLATCI DOĞALGAZ
BIST 30 ENDEKSİ
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ALINACAK PAYLAR
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ÇIKARILACAK PAYLAR
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YEDEK PAYLAR
|
1
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ASTOR ENERJİ
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1
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AKSA ENERJİ
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1
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OYAK ÇİMENTO
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2
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DOĞAN HOLDİNG
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3
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TÜRK TELEKOM
BIST BANKA DIŞI LİKİT 10 ENDEKSİ
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ALINACAK PAYLAR
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ÇIKARILACAK PAYLAR
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YEDEK PAYLAR
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1
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ASTOR ENERJİ
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1
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SABANCI HOLDİNG
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1
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KOÇ HOLDİNG
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2
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ENKA İNŞAAT
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3
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SABANCI HOLDİNG
BIST SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK ENDEKSİ
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ALINACAK PAYLAR
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ÇIKARILACAK PAYLAR
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1
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AYDEM ENERJİ
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1
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KARDEMİR (D)
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2
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İŞ FİN.KİR.
BIST SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK 25 ENDEKSİ
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ALINACAK PAYLAR
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ÇIKARILACAK PAYLAR
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YEDEK PAYLAR
|
1
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ÇİMSA
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1
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EREĞLİ DEMİR ÇELİK
|
1
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ÜLKER BİSKÜVI
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2
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TOFAŞ OTO. FAB.
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2
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TAV HAVALİMANLARI
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2
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COCA COLA İÇECEK
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3
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MAVİ GİYİM
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