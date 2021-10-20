BIST 100 endeksi, banka hisselerindeki alımlarla son bir ayın en yükseğine çıktı

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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, açılan bilanço sezonu, oldukça ucuz olan değerlemeler ve banka hisselerinde dünden beri etkili olan alışlarla son bir ayın en yüksek seviyesine çıktı.

BIST 100 endeksi uzun süre 1.375-1.400 bandında dalgalı bir seyir izlemesinin ardından geçen haftadan bu yana satış baskısının azaldığı görülüyor. Dün, BIST 100 endeksi 1.434,67 puanla 16 Eylül'den bu yana en yüksek seviyesine çıkarken, banka hisselerindeki değer kazancı dikkati çekti.

Bankacılık, endeksi dün yüzde 2,52 artışla 31 Ağustos'tan bu yana en iyi günlük performansını gösterirken, bugün de pozitif görünümünü koruması dikkati çekti.

Dün son bir ayın zirvesini gören ve günü 1.430 puanın hemen altında tamamlayan BIST 100 endeksi, dünkü yükseliş eğilimini sınırlı da olsa yeni günün ilk yarısında da devam ettirerek 1.430 seviyesinin hemen üzerinde bulunuyor.

Dünya genelinde 3. çeyrek bilançolarının açıklanması devam ederken, şirket karlılıklarının beklentilerin üzerinde gerçekleşmesi küresel pay piyasalarını destekleyen başlıca unsurlardan oldu.

Artan enflasyon baskıları, tedarik zincirindeki sıkıntılar, enerji arzı güvenliği ve yükseliş eğilimindeki uzun vadeli faizler ise küresel pay piyasaları üzerinde risk unsuru olmaya devam ediyor.

Analistler, küresel pay piyasalarının para politikalarında azalan belirsizlikler ve güçlü bilançolarla yükseliş eğiliminde hareket ettiğini kaydederek, artan risk iştahının yurt içi piyasalara da pozitif yansıdığını bildirdi.

AA Finans Analisti ve stratejist Cüneyt Paksoy, konuya ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, "BIST 100 endeksinin önemli destek seviyelerinden ABD borsaları eşliğinde çabuk toparlayarak, kısa vadeli bir düzeltme trendi içine girdi." ifadelerini kullandı.

Mevcut durumda dolar endeksi ve ABD'nin 10 yıllık tahvil faizinin kritik seviyelerde olmaya devam ettiğini kaydeden Paksoy, başta petrol olmak üzere enflasyon sürecini tetikleyecek emtia fiyatlarının da yükselişini sürdürdüğüne dikkati çekti.

Paksoy, borsalarla yaşanan toparlanmanın sebebinin ABD Merkez Bankası (Fed), Avrupa Merkez Bankası (ECB) ve büyük ölçekli diğer merkez bankalarının sıkılaşmaya hızlı bir şekilde geçmeyeceğini belirtmiş olması olduğunu vurgulayarak, "Kontrollü bir şekilde sürecin yönetileceğine ilişkin yönlendirmeler, bilançolarda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinin devam etmesine rağmen yaşanan toparlanma ve fonlarda alışılmış yıl sonu getiri beklentilerinin teknik destekleyici olduğu bir görünüm mevcut." ifadelerini kullandı.

- "BIST 100 endeksinde 1.450-1.490 bandı kritik"

Dolar endeksi ve ABD tahvil getirilerini etkileme gücüne sahip olması sebebiyle gözlerin ağırlıklı olarak Fed ve ECB‘de olmaya devam edeceğini kaydeden Paksoy, yurt içi piyasalara ilişkin şunları kaydetti.

"BIST 100 endeksinde, büyüme hikayesinin desteklediği iyi bilançolarla kendini gösteren temel senaryo ve dolar bazlı başta olmak üzere diğer bir çok kritere bağlı ucuzluğun getirdiği fırsatların öne çıktığı bir yapı gözlemliyoruz. 200 günlük ortalamalar civarına geri çekildikten sonra tekrar yükselişe dönmek isteyen BIST 100 endeksi, mevcut durumda tekrar 1.400’ler üzerinde önemli direnç bölgesine doğru ilerleme gayretinde."

Paksoy, küresel piyasaların gelecekteki seyri ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) kararları sonrası kur ve tahvil tarafında yaşanacak gelişmelerin bankacılık endeksine etkileri paralelinde BIST 100 endeksinde yukarı yönlü hareketin teyit edilmeye çalışılacağını ifade etti.

Temkinli iyimserlik gereği alt desteklere geri çekilme yaşanması durumuna da değinen Paksoy, desteklerin çalışma gücü kadar, kritik direnç bölgesi olan ve aylardır süren sıkışmanın bitme potansiyelinin realize olacağı 1.450-1.490 direnç bandının kalıcı geçilme potansiyelinin oldukça önemli olduğunu bildirdi.

Paksoy, değerlendirmesine şöyle devam etti:

"BIST 100 endeksi teknik olarak 1.400-1.435 üzerinde kalabildikçe 1.450-1490 geniş bandı önemli direnç eşiği olacaktır. Bu bandın aşılması ise yeni rekor seviyelerin görülebilmesinin önünü açacaktır. Olası geri çekilmelerde 1.400 altında kaldıkça ilk etapta 200 günlük üssel ortalama olan 1.390’lar takip edilecektir."

- "BIST 100 endeksinde yükseliş niyetinin korunduğunu görmekteyiz"

A1 Capital Yatırım Araştırmadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Baki Atılal da, "BIST 100 endeksinde geçen hafta yaşanan dalgalanma sonrasında kısa vadeli göstergelerde bir miktar zayıflama yaşansa da yükseliş niyetinin korunduğunu görmekteyiz." ifadelerini kullandı.

TCMB'nin Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında 100 baz puan faiz indirimi yapılması beklediklerine değinen Atılal, bu durumun ise Türk lirasındaki volatilitenin artmasına ve 10 yıllık tahvil-bono faizlerindeki yukarı yönlü harekete sebep olmasına karşın BIST 100 endeksinde yükseliş çabasının devam ettiğini kaydetti.

Atılal, dolar kurunun dün gördüğü 9,37 seviyelerinden geri çekilmesi ve kısmen oynaklığın azalmasının endekste sıkışma hareketinin yukarı tamamlanmasına destek sağladığını belirtti.

BIST 100 endeksinde teknik seviyelere bakıldığında 1.407 desteğinin üzerinde kalabilmesinin kısa vadeli görünümü açısından önemli olduğunu aktaran Atılal, 1.432 puanın ilk ara direnç ve bu seviyenin aşılması durumunda 1.457 puanın önemli direnç noktası olduğunu bildirdi.

Atılal, BIST 100 endeksin güçlü kalmasını sağlayan diğer bir etmenin 3. çeyrek şirket karlılıklarına yönelik güçlü beklentiler olduğunu kaydederek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Havacılık sektörü verilerindeki toparlanma, nihai ürün fiyatlarındaki yüksek seyrin etkisi, artan talep ve kapasite kullanım oranlarının demir-çelik ve petrokimya şirketlerinin finansallarına vereceği katkı, bankacılık sektöründe kredi büyümesi hızındaki artış, düzeltilmiş net faiz marjlarındaki iyileşme, TÜFE'ye endeksli tahvil getirilerindeki artışın olumlu etkisi, gayrimenkul yatırım ortaklığı sektöründeki güçlü operasyonel performans, enerji şirketlerinin marjlarındaki iyileşme, BIST 100 endeksinin geri çekilmelerde isteksiz ama yükseliş niyetinin hazırda kalmasına yardımcı oluyor."