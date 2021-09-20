AA

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 27,51 puan azalarak 1.391,91 puandan kapandı. BIST 100 endeksi, güne 13,98 puan ve yüzde 0,98 kayıpla 1.405,45 puandan başladı. Gün içinde en düşük 1.386,33, en yüksek 1.407,67 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,94 azalışla 1.391,91 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 2,17, sanayi endeksi yüzde 2,06, hizmetler endeksi yüzde 1,63 ve teknoloji endeksi yüzde 1,04 değer kaybetti.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 28,67 puan ve yüzde 1,89 düşüşle 1.490,91 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 7'si prim yaptı, 93'ü geriledi. Türk Hava Yolları, Garanti Bankası, Yapı Kredi Bankası, Ereğli Demir Çelik ve Şişecam en çok işlem gören hisse senetleri oldu.