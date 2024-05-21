BIST 30 VE 50 ENDEKSİ NEDİR?

BIST 30 ve BIST 50, BIST 100 endeksi gibi borsadaki en önemli 30 ve 50 hisse senedini gösterir. Ancak BIST 100, hepsini kapsadığı için Türkiye'deki en önemli borsa endekslerinden biri olarak kabul edilir.