Bugün yani 27 Haziran Salı günü Kurban Bayramı Arfie Günü... Yarım gün resmi tatil olması nedneiyle Borsa İstanbul'un da bugün çalışıp çalışmadığı merak edilip araştırılıyor. Peki, BİST arife günü açık mı? Borsa İstanbul 27 Haziran Salı yani bugün çalışıyor mu? İşte merak edilen sorulaırn cevabı...