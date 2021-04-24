2018 yılından beri faaliyetlerini sürdüren Bitay, işlem yaparken sorun yaşayan kullanıcılar için açıklama yaptı. Bilindiği üzere geride bıraktığımız hafta içerisinde kripto para borsaları Thodex ve Vebitcoin batmış ve ardında binlerce mağdur yatırımcı bırakmıştı. Bitay kimin? Bitay battı mı?

BİTAY BATTI MI? BİTAY KİMİN?

Bitay'ın CEO'su Niyazi Yılmaz, Pazartesi sabah saatleri itibariyle hesaplara paraların aktarılabileceğini duyurdu. Bitay CEO'su Niyazi Yılmaz, Bitay için 'ARGE teşviki alan şirket Türkiye’nin en güvenilir kripto para borsası' ifadesini kullandı.

Bitay “Ziraat Bankası ve Fiba Banka’da hesabı olan havaleler bu saatte de devam ediyor. Diğer bankada hesabı olanlara pazartesi sabahı ne kadar isterlerse anında para yatıracağız.” dedi.

Türkiye’nin kripto para borsası olarak adını duyuran Bitay kazandıran davet kampanyası ile gündeme geldi. YTÜ Teknopark Blockchain projesiyle ve T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın proje onayıyla ARGE teşviki alan şirket Türkiye’nin en güvenilir kripto para borsası sloganı ile adını duyurdu.