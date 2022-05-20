Bitcoin 30.000 dolardan ayrılamıyor

HABERTURK.COM

Dün 29.000 doların altını gören Bitcoin bu sabah yeniden 30.000 dolarlık kritik seviyenin üzerine tırmandı.

Önceki gün ABD'de enflasyonun şirket kârlarını beklenenden daha olumsuz etkileyeceğine dair beklentinin artmasıyla Fed'in enflasyonla mücadele için daha agresif bir tutum takınmak zorunda kalabileceğine yönelik bir kanaat oluştu. Fed Başkanı Jerome Powell da salı günü yaptığı son açıklamada enflasyonla mücadelede gerekirse daha agresif adımlar atmaya hazır oldukları mesajını verdi.

Bu gelişmelere paralel olarak Bitcoin dün 28.870 dolara kadar geriledi. Ancak son 1 haftadır olduğu gibi gelen tepki alımlarıyla sabaha karşı 30.600 doların üzerini gördü. Dünyanın en büyük kripto parası son 24 saatte yüzde 3.9 yükseldi.

KARARSIZ HAREKET

Böylece Bitcoin son 1 haftada ikinci kez 29.000 doların altına gerilemesinin ardından 30.000 dolarlık psikolojik seviyenin üzerine tırmanmış oldu. Bitcoin hafta genelinde 28.700-31.200 dolar aralığında inişli çıkışlı bir hareket izledi. 30.000 doları şu ana kadar kalıcı bir şekilde ne aşağı ne de yukarı yönlü olarak kırabildi.

Kripto para piyasasında geçen haftaya UST ve LUNA krizi damga vurmuştu. Yatırımcıların milyarlarca doları bir kaç gün içinde erirken Bitcoin geçen hafta 27.000 doların altına gerilemişti.

PİYASA GENELİ YÜKSELDİ

Bugün Ethereum da yüzde 4 değer kazanarak 2020 dolara çıktı. Binance Coin yüzde 4.3 yükselirken, Ripple yüzde 7.4, Cardano yüzde 5.4, Solana yüzde 2.8, Dogecoin ise yüzde 3.2 değer kazandı.