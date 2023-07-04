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Bitcoin 31.000 doların üzerinde tutunmaya çalışıyor

Geçen cuma 31.000 doları aşan ancak haftasonu gelen satışlarla bu seviyenin altına gerileyen Bitcoin dün akşam ve bu sabah 2 kez 31.300 doları aştı ancak 1 yılın zirvesine yakın bölgelerde gelen satışlarla sabah saatlerinde yeniden 31.075 dolara çekildi

Bitcoin 31.000 doların üzerinde tutunmaya çalışıyor
HABERTURK.COM

Bitcoin geçtiğimiz cuma 31.390 dolarla son 1 yılın en yüksek seviyesine görmüş ancak bu seviyede tutunamayıp haftasonu yönünü aşağıya çevirmişti. Analistler, başta BlockRock olmak üzere ABD'de büyük finans kurumlarının spot Bitcoin ETF başvurularının onaylanmasının aylar süreceğinin anlaşılması üzerine, artan kurumsal ilginin yarattığı olumlu rüzgarın zayıfladığını bu sebeple kripto paralardaki yükselişin yavaşladığını belirtmişti.

Bitcoin buna rağmen dün akşam ve bu sabah iki kez 31.300 doların üzerini gördü. TSİ 7.45 itibarıyla son 24 saatte yüzde 1'lik yükselişle 31.074 odlardan işlem gördü. Analistler Bitcoin'in 30.000 dolarlık psikolojik sınırın üzerinde tutunmasının yatırımcı ilgisini artırdığına dikkat çekti.

SON 3 YILDA TEMMUZDA HIZLI YÜKSELDİ

Bunun yanında Bitcoin'in tarihsel olarak temmuz ayının şubat ve ekim aylarının ardından en iyi performans gösterdiği ay olarak öne çıkması da dünyanın en büyük kripto parasına yönelik beklentileri artırmış durumda. Bitcoin önceki 10 yılın 7'sinde temmuz aylarında yükseliş kaydetti. 2020, 2021, 2022 yıllarında ise yatırımcısına dolar bazında sırasıyla yüzde 23.8, yüzde 18.7, ve yüzde 19.2'lik getiriler sağladı. Geçen yıl temmuz ayı, Bitcoin'in en sert yükseliş yaşadığı ay oldu.ç

Yıl Temmuz performansı
2013 +8.95%
2014 -7.78%
2015 +9.01%
2016 -10.62%
2017 +12.21%
2018 +21.55%
2019 -7.58%
2020 +23.78%
2021 +18.72%
2022 +19.23%

ETHEREUM'DA GÖZLER 2.000 DOLARDA

Bu arada bugün Bitcoin 31.000 dolar civarındaki dansına devam ederken Ethereum'da da gözler 2.000 dolara çevrildi. Ethereum dün akşam 1.975 dolara kadar yükseldi. Ardından 1.950 dolara geriledi. Bu sabah ise 1.964 dolara kadar çıkmasının ardından 1.955 dolara çekildi. Piyasa değeri bakımından en büyük ikinci kripto para olan Ethereum son olarak nisan ayında 2.000 doların üzerini görmüştü.

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