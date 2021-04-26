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Bitcoin dün gece 47.500 dolara kadar gerilemesinin ardından buradan gelen tepki alımlarıyla bugün yükselişe geçti. Bitcoin son 24 saatte yüzde 6.5 değerlenerek 52.800 dolara yükseldi.

Bitcoin 14 Nisan'da 64.863 dolara yükselerek rekor kırmıştı. Ancak gelen k3ar satışlarıyla bu seviyede tutunamadı. Son olarak geçen hafta ABD Başkanı Joe Biden'ın sermaye yatırımlarından elde edilen kârlara uygulanan vergi oranını artırmayı planladığını duyurması hızlı bir düşüşe neden olmuştu.

Ancak 50.000 doların altındaki fiyatlamanın alım fırsatı olarak görülmesiyle bugün yükselişe geçti. Piyasa değeri bakımından en büyük ikinci kripto para olan Ethereum ise yüzde 12'lik yükselişle 2.433 dolara ulaştı.

İlk 10'da yer alan kripto paralar arasında sadece Dogecoin değer kaybetti. Dogecoin'de 24 saatlik düşüş yüzde 4.2'ü buldu.