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        Haberler Ekonomi Kripto Para Bitcoin'de baş döndüren hareket - Kripto Para Haberleri

        Bitcoin'de baş döndüren hareket

        Bitcoin yaklaşık 1 saatte yüzde 9.6 değer kaybederek 40 bin 830 dolara kadar geriledi. Ardından 42 bin doların üzerine tırmandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.01.2024 - 15:54 Güncelleme: 03.01.2024 - 15:54
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        1 saatte yüzde 9.6 düştü
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        Kripto para piyasası 2024'e hızlı bir yükselişle başlamasının ardından bugün baş döndüren hareketlere sahne oldu.

        Gün genelinde 45.100-45.500 dolar aralığında seyreden Bitcoin TSİ 14.00'te 45.165 dolardan işlem görürken bir anda sert satışlar gelmeye başladı. 15.10 itibarıyla dünyanın en büyük kripto parası 40.830 dolara kadar geriledi. Yani yaklaşık 1 saatte yüzde 9.6 değer kaybetti.

        TSİ 15.30'da ise 42.420 dolara geri çıktı. Sert düşüş sonrası yaşanan toparlanmaya rağmen Bitcoin'deki günlük düşüş yüzde 7.2 oldu.

        SERT DÜŞÜŞLER

        Aynı saatlerde Erthereum günlük yüzde 8.1, Binance Coin yüzde 4, Solana yüzde 14.4, Ripple yüzde 11.2, Cardano yüzde 12.8, Avax yüzde 13.7, Dogecoin yüzde 10.8 değer kaybetti.

        Sert düşüşlerin kaydedildiği saat 14.00-15.10 aralığında kripto paraların toplam piyasa değeri 140 milyar dolarlık düşüşle 1 trilyon 590 milyar dolara kadar düştü.

        Analistler ilk anda düşüşe yol açacak bir haber akışı olmadığını ve yaşanan hareketin dünkü sert yükseliş sonrası bir düzeltme hareketi olarak nitelendirilebileceğini ifade etti.

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