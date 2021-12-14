Bitcoin'de düşüş

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Son 4 günde sık sık 50.000 dolarlık seviyeyi zorlayan Bitcoin, bu seviyeyi aşamadı ve sert bir satış geldi.

Bitcoin bu sabah itibarıyla son 24 saatte yüzde 4.4 değer kaybederek 46.920 dolara geriledi. Ethereum da benzer şekilde yüzde 6.3'lük düşüşle 3.762 dolara geriledi.

Kripto para piyasasının gözü yarın Fed'de olacak. Fed'in varlık alım programını daha erken bitireceğini açıklaması veya olası faiz indirimine yönelik sinyaller doların güçlenmesine yol açabilir. Analistler bu durumda son dönemde