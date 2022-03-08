Bitcoin'de düşüş sonrası toparlanma

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Bitcoin dün gece gelen satışlarla 37.260 dolara kadar geriledi. Ancak bu seviyeden yönünü yukarı çevirdi.

Dünyanın en popüler kripto parası bu sabah itibarıyla günlük yüzde 1.3 değer kazanarak 38.500 doları aştı. Bitcoin gibi gece 11.30 civarında 2.400 dolara gerileyen Ethereum da bu sabah yeniden 2.550 dolara çıktı.

Bitcoin'de dün yaşanan gerilemede ABD'nin müttefikleriyle Rus petrolüne ambargo uygulamayı görüştüğünü açıklaması, buna karşılık Rusya'nın da Kuzey Akımı-1 boru hattından Avrupa'ya gaz akışını kısabileceğini bildirmesi etkili oldu.

ABD BORSALARIYLA DÜŞTÜ

Bu açıklamalar enerji fiyatlarını yukarı çekti. ABD'de Nasdaq yüzde 3.6, S&P 500 ise yüzde 2.9 düştü. Kripto paralar son zamanlarda sık sık görüldüğü gibi ABD hisse senedi piyasalarına paralel hareket etti.

Bugün de Rusya'nın Ukrayna'da devam eden işgal girişimi ve bu nedenle atılacak ekonomik adımlar takip edilecek.