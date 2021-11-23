'Dijital vergiye' Türkiye de dahil oldu

HABERTURK.COM

10 Kasım'da 68.000 doları aşan Bitcoin, geçen hafta ise yukarı yönlü bir hamle yapsa da zirvesini ilerletemedi. Son 1 haftada fiyatları etkileyecek önemli bir olumsuz haber gelmese de kâr satışlarının etkili olduğu Bitcoin'de düşüş yaşanıyor.

Dünyanın en büyük kripto parası dün gece 56.000 doların altına geriledi. Bu esnada gözler kritik 55.000 dolar seviyesine çevrildi.

Ancak gelen tepki alımlarıyla Bitcoin bu sabah itibarıyla 56.500 doların üzerine tırmandı. Son yükselişine rağmen Bitcoin son 24 saatte yüzde 1.6 değer kaybetti. Bugün gün boyunca sabah başlayan yükselişin devam edip etmeyeceği takip edilecek.

FAİZ ARTIRIMI BEKLENTİSİ GÜÇLENDİ

ABD'de Başkan Joe Biden'ın Fed Başkanlığı için yeniden Jerome Powell'ı aday göstereceğini açıklaması piyasalarda erken bir faiz artırımı beklentisini güçlendirdi.

Bu da Bitcoin ve altın fiyatlarına olumsuz yansıdı. Ancak özellikle kripto para standartları düşünüldüğünde bu haber fiyatlarda önemli bir oynaklığa yol açmadı.