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        Haberler Ekonomi Kripto Para Bitcoin'de toparlanma çabası - Kripto Para Haberleri

        Bitcoin'de toparlanma çabası

        Geçen hafta son 1 yılın en kötü haftalık performansını sergileyen Bitcoin dün gece kısa süreliğine 58.000 doları görmesinin ardından bu sabah yeniden 57.000 doların altına çekildi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.09.2024 - 08:14 Güncelleme: 10.09.2024 - 08:14
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        Bitcoin'de toparlanma çabası
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        Geçen hafta yüzde 9'luk düşüşle Ağustos 2023'ten bu yana en kötü haftalık performansını sergileyen Bitcoin bu hafta toparlanma işaretleri gösteriyor.

        Pazar gecesi 54.200 dolardan işlem gören dünyanın en büyük kripto parası dün gece kısa sürteliğine 58.000 doların üzerini gördü.

        Sabaha karşı ise Asya merkezli satışlarla Bitcoin 56.700 dolara geriledi. Bu satışa rağmen TSİ 8.10 itibarıyla son 24 saatte yüzde 3.16 yükseldi.

        Piyasa değeri bakımından en büyük ikinci kripto para olan Ethereum ise sabah saatlerinde günlük yüzde 2.1 yükselişle 2.339 dolardan işlem gördü. İlk 10'da yer alan kripto paralardan Binance Coin yüzde 2.7, Solana yüzde 4, Ripple yüzde 1.2, Dogecoin yüzde 7.2, Toncoin yüzde 7.6, Tron ise yüzde 0.2 değer kazandı.

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