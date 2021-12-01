Bitcoin durdu, Ethereum koştu

30 bin sağlıkçı alımı ne zaman 2021?

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Geçen hafta koronavirüs Omicron varyantının yarattığı panik havasıyla 54.000 doların altına gerileyen Bitcoin pazar günü ise bu havanın dağılmasıyla 57.000 doların üzerine çıkmıştı.

Bitcoin bu hafta genelinde ise şu ana kadar yatay bir seyir izledi. TSİ 14..45 itibarıyla Bitcoin son 24 saatte yüzde 0.3 değer kaybederek 57.130 dolara geriledi.

Buna karşılık Ethereum ise yüzde 4 yükselerek 4.700 doları aştı. 4.891 dolarlık tarihi zirvesine bir adım daha yaklaştı. Binance Coin yüzde 3.4 yükselirken, Solana'daki tırmanış yüzde 8'i aştı.

SHIB SERT DÜŞTÜ

Piyasa değeri bakımından ilk 100'de yer alan kripto paraların 69'u son 24 saatte dolar bazında değer kazandı. Düşüş yaşayanların önemli bir kısmı da Bitcoin gibi yüzde 1'in altında geriledi.

Ancak 'meme coinler' olarak bilinen Dogecoin ve Shiba Inu'daki düşüşler dikkat çekti. Bu kripto paralar sırasıyla yüzde 4 ve yüzde 14 düşüş yaşadı.