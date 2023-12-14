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        Haberler Ekonomi Kripto Para Bitcoin'e Fed dopingi - Kripto Para Haberleri

        Bitcoin'e Fed dopingi

        Fed'in 'güvercin' duruşu ve gelecek yıla yönelik verdiği faiz indirimi sinyali kripto paralarda alımları hızlandırdı. Bitcoin'de günlük yükseliş yüzde 4'ü aştı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.12.2023 - 10:16 Güncelleme: 14.12.2023 - 10:16
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        Bitcoin'e Fed dopingi
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        Dün Fed yılın son toplantısında faizi sabit bırakırken 2024'te gelecek olası indirimler şimdiden piyasaları etkiliyor.

        Fed tarafından yayımlanan noktasal grafikte Fed yetkililerinin 2024'te toplamda 75 baz puanlık faiz indirimi beklediğinin görülmesi ve Başkan Jerome Powell'ın da açıklamalarında eskiye göre daha 'güvercin' bir ton benimsemesi kripto paralarda yükselişe yol açtı.

        Bitcoin Fed'in faiz kararı açıklanmadan hemen önce 42.000 dolar seviyesini aşarken, kararın ardından yükselişi hızlandı. Gece saatlerinde 43.362 dolara kadar çıkan Bitcoin bu sabah 42.900 dolar civarında dengelendi. Dünyanın en büyük kripto parası böylece son 24 saatte yüzde 4.1 yükseldi.

        Benzer şekilde Ethereum da yüzde 4.7 yükselerek 2.274 dolara çıktı. Binance Coin yüzde 1.5 yükselerek 250 doları aşarken, Ripple yüzde 3.9 değer kazanarak 0.62 dolara çıktı.

        ADA'DA DİKKAT ÇEKEN ARTIŞ

        Piyasa değeri bakımından en büyük 10 kripto para arasında bugün Cardano (ADA)yüzde 18 ile en yüksek kazancı sağladı. Solana yüzde 9.6, Avalanche (AVAX) yüzde 9.7, Dogecoin ise yüzde 5.3 yükseldi.

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