Kripto paralar Powell'a rağmen yükseldi

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Dün Fed Başkanı Jerome Powell'ın gerekirse faiz artırımlarını hızlandırabileceklerini açıklamasına rağmen kripto paralarda yükseliş yaşandı.

Powell'ın açıklamaları sonrası ABD 10 yıllık Hazine tahvili getirileri 3 yılın zirvesine yükseldi. Son zamanlarda kripto paralar ABD tahvil getirilerinin yükselmesiyle düşüş gösteriyordu. Ancak bugün farklı bir durum yaşandı.

Bitcoin sabah saatlerinde 43.000 doların üzerini gördü. TSİ 15.30 itibarıyla son 24 saatte yüzde 4 yükselerek 42.840 dolardan işlem gördü. Ethereum ise yüzde 3.9 yükselerek 3.010 dolara yükseldi. Böylece son 1 ayda Bitcoin yüzde 11.6, Ethereum ise yüzde 14 değer kazanmış oldu.

AVAX VE LUNA DÜŞTÜ

Son haftalarda hızlı yükselişler gösteren Terra (LUNA) ile Avalanche (AVAX) ise bugün yatırımcılarını üzdü. Luna günlük yüzde 1.7, AVAX ise yüzde 2.9 değer kaybetti.

Binance Coin yüzde 3 yükselirken bugün Ripple yüzde 2.8 değer kazandı.

Analistler Fed Başkanı'nın açıklamalarına rağmen dünya genelinde artan enflasyon oranlarının kripto paralara talebi yükselttiğini ifade etti.