Bitcoin'de Fed düşüşü

HABERTURK.COM

Kripto para piyasası ABD'de yaşanan bankacılık rkizinin ardından daha kritik hale gelen Fed faiz kararını dikkatle takip etti. Fed dün akşam 25 baz puanlık faiz artırımına giderken, politika faizini yüzde 4.75-5 aralığına çekti. Böylece 9 toplantı üst üste faiz artırım kararı alınmış oldu ve politika faizi 16 yılın en yüksek seviyesine ulaştı.

25 baz puanlık faiz artırımı piyasa beklentisi dahilindeydi. Fed'in karar metninde de daha önceki kararlarda enflasyonla mücadele için 'devam eden faiz artırımlarının' gerekli olduğu yazarken dün akşamki metinde 'bir miktar daha faiz artırımı' ifadesine yer verildi. Bu ilk olarak piyasalar tarafından 'güvercin' bir duruş olarak algılandı.

Ancak Fed Başkanı Jerome Powell karar sonrası yaptığı açıklamada enflasyonun halen çok yüksek olduğunu ve gerekiyorsa faiz artırımlarının devamının geleceğini vurguladı. Powell'ın bu açıklamaları da sıkı para politikası duruşunun devam ettiği şeklinde yorumlandı.

İLK ANDA YÜKSELDİ

Bitcoin kararın hemen ardından ilk olarak 28.360 dolardan 28.660 dolara çıktı. Ancak Powell'ın açıklamalarındaki ton sertleştikçe dünyanın en büyük kripto parasında satışlar geldi.

Bitcoin akşam saatlerinde 26.760 dolara kadar geriledi. 27.000 doların altının görülmesiyle tepki alımları geldi ve bu sabah itibarıyla Bitcoin 27.373 dolara tırmandı. Bu son yükselişe rağmen Bitcoin son 24 saatte yüzde 3.2 değer kaybetti.

Benzer şekilde Fed kararı öncesi 1.780 dolar civarında işlem gören Ethereum da bu sabah itibarıyla 1.735 dolara geriledi.