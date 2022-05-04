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Kripto para piyasasında Fed öncesi sessizlik devam ediyor. Fed'in bugün 50 baz puanlık faiz artırımına gitmesi bekleniyor.

Ancak analistler karardan çok Fed Başkanı Jerome Powell'ın önümüzdeki aylardaki toplantılar için vereceği sinyallerin kısa vadede kripto para piyasasını etkileyebileceğini belirtti. Eğer açıklamalar sonrası Fed'in öngörülenden daha hızlı bir parasal sıkılaşmaya gideceği yönünde bir beklenti oluşursa yeni bir satış dalgasının gelebileceğini ifade etti.

Söz konusu karar beklenirken Bitcoin bu sabah yüzde 0.7 değer kazanarak 38.900 dolara yükseldi. Ethereum ise yüzde 0.4'lük düşüşle 2.840 dolara indi.

Binance Coin yüzde 0.1'lik kayıpla yatay bir seyir izlerken, Terra yüzde 1.4 yükseldi.Ripple yüzde 0.2, Solana ise yüzde 0.7 değer kaybederken Cardano (ADA) yüzde 1 değer kazandı.